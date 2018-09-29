Пол Маккартни написал детскую книгу

Маккартни рассказал, что такое необычное название придумал один из его восьми внуков, когда обратился к нему с фразой "дедушка-чувак". Звезда надеется, что эту книгу будут читать бабушки и дедушки своим внукам перед сном.

Отметим, что это вторая книга легендарного певца в жанре детской литературы. В 2005 году в соавторстве с английским детским писателем Филиппом Ардой Пол презентовал произведение "Высоко в облаках: городской пушистый хвост". Новая книга появится в продаже в сентябре 2019 года. Автором рисунков в книге стала художница Кэтрин Дерст.