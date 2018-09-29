Культура, Литература https://telegraf.com.ua/kultura/knigi/4540940-pol-makkartni-napisal-detskuyu-knigu.html
Пол Маккартни написал детскую книгу
19:12 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: Знаменитый фронтмен легендарной группы The Beatles Пол Маккартни написал детскую книгу, которая называется "Hey Grandude" ( "Эй, дедушка-чувак").
Маккартни рассказал, что такое необычное название придумал один из его восьми внуков, когда обратился к нему с фразой "дедушка-чувак". Звезда надеется, что эту книгу будут читать бабушки и дедушки своим внукам перед сном.
Отметим, что это вторая книга легендарного певца в жанре детской литературы. В 2005 году в соавторстве с английским детским писателем Филиппом Ардой Пол презентовал произведение "Высоко в облаках: городской пушистый хвост". Новая книга появится в продаже в сентябре 2019 года. Автором рисунков в книге стала художница Кэтрин Дерст.
Телеграф