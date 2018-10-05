Писатели: три разные истории любви известных мастеров слова

Когда мы читаем книги о любви, то восхищаемся автором, считая, что он знает о любви все. Наша романтическая душа мечтает встретить кого-то такого же чуткого и проницающего любимого, ведь писатель так детально все написал, что веришь каждому слову. Но так ли это?

Хорошо известно, что творческая натура своенравна и парит в облаках, а их возлюбленные либо настоящие музы, либо приземленный люди, которые ухаживают за мастаком. Эти истории любви вас точно удивят!

Однолюб

Эдгар По - американский писатель, отец современного детектива и психологической новеллы. Ценители интеллектуального детектива и будоражащей готики вспоминают писателя за его произведения "Убийство на улице Морг", "Падение дома Ашеров", "Черный кот", "Ворон".

Его имя само по себе ассоциируется с эпатажем, даже учитывая тот факт, что это было 2 века назад. Ведь наркотики, алкоголь, игромания и бунтарство не почитаются в принципе. Жизнь "отца детектива" покрыта большими тайнами, которые так и останутся не раскрытыми. Это настоящий детектив, на который автор не предоставил отгадку.

В любовных делах Эдгара По был однолюбом: в сердце жила только одна женщина - его кузина Вирджиния Клем. Многие скажут себе, что брак с кузиной было нормальным явлением в некоторых странах. Вот только на момент бракосочетания (1836 год) Вирджинии было 13 лет (ранний подростковый возраст), а Эдгар был старше ровно в 2 раза.

Интересно, что тетушка писателя без колебаний одобрила брак, но имела одно условие: интим будет только тогда, когда Вирджиния почувствует, что готова. Эдгар имел несносный нрав и характер бунтаря, но сдержал свое слово.

Семья жила в бедноте, поэтому Вирджиния умерла от болезни на руках в мужа, матери, не имея возможности излечится, в 1847. Через 2 года скончался и писатель, оставив за собой тайну смерти.

Любовь на расстоянии

Эрнест Хемингуэй - американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе. Для Эрнеста Хемингуэя женщина это муза, которая вдохновляла его на новое произведении.

Он неоднократно вступал в браки, разводился... Но среди увлечений писателя ярко выделялась Марлен Дитрих, портрет которой он описал в "Острова в океане". Познакомилась пара в 1934 году, но общение между ними началось 15 лет спустя, когда писателю было 50, а Марлен 47. Эти отношения были на расстоянии, в письмах и длинных телефонных звонках. Хемингуэй отправлял с Кубы ей свои рукописи вместе с любовными посланиями.

Пара понимала, что не будет вместе, хоть Марлен призналась, что ее образ в "Острова в океане", изображен Хемингуэем так, как он представлял ее в своих фантазиях о семьи. Марлен прекрасно знала о существовании Мэри Уэлш. Это четвертая и последняя супруга Хемингуэя, которую он называл "Венерой в карманном варианте". Писатель делился с Марлен подробностями новых отношений и описывал свои чувства. Не каждая женщина воспримет такое откровение нормально.

Женщина вспоминала, что Мэри не любила Хемингуэя, а их бракосочетание состоялось потому, что Марлен убедила Мэри принять предложение писателя. Вот такие две женщины были в последние годы писателя.

Свободные отношения

Владимир Винниченко - украинский писатель, художник, политический деятель.

Если читать Владимира Винниченка и вникать в суть любовных отношений, то все тело покрывается мурашками. Ведь писатель не только различал понятия любов и кохання, где первое - это истинное чувство, что вырастает из страдания, а второе подобно страсти. По этой логике, любить можно только одного, а кохати двух, трех и больше. Писатель хотел семью, но только с той, которую любит.

Любовных связей у Винниченка было много и он считался большим сердцеедом, но никогда ничего серьезного не обещал. Он настолько мог вскружить голову, что женщины не мыслили жизнь без него, к примеру, Екатерина Голицинская хотела покончить жизнь самоубийством, Люся Гольдмерштейн была его любовницей-подругой. А ведь это было начало 20 века! Репутация девушки и ее честь от таких отношений могли очень пострадать.

Интересно, что в 1908 году Люся родила сына Владимира, который скончался через 3 месяца. Виновным считала писателя, а сам Владимир Винниченко написал несколько произведений, в которых отец пытается убить свое дитя... Правда, эта история имеет много вопросов и мало ответов...

В 1911 оборвалась переписка с Люсей, когда в жизни писателя появилась Розалия Лифшиц. Она и стала его женой, которая все знала о любовницах мужа, делила с ним горе и радость, потерю ребенка, эмиграцию. Их образ жизни был достаточно эпатажным в 20 веке, хотя сейчас нудизм и сыроедение нормальное явление.

Как видим, отношения писателей и их книги совсем разные и в жизни они далеко не чувствительные романтики, а люди, которые представляют любовь по-своему. А что такое любовь для вас?