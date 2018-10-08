Истории, рассказанные в этих книгах – от классической трагедии современной драмы – обычно случаются с обычными людьми, которым не чуждо ничто человеческое.

Истории, рассказанные в этих книгах – от классической трагедии современной драмы – обычно случаются с обычными людьми, которым не чуждо ничто человеческое. Впрочем, даже человеческие слабости не является оправданием содеянному, и прошлого не вернуть. Только остановившись и посмотрев этому самому прошлому в глаза, герои получают то, чего хотят: наказание для виновных и освобождения от бремени вины для остальных.