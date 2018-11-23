Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
5 книг, которые развеют осеннюю хандру
1 / 7

5 книг, которые развеют осеннюю хандру

Вслед за погодой медленно меняется настроение, и все чаще хочется устроиться с чашкой чая и интересной книжкой в кресле, чтобы насладиться, скажем, замечательным психологическим детективом или фантастическим романом о будущем. Главное не забывать, что чтение - это своеобразная терапия, после которой обязательно появится бодрое настроение и желание принять неумолимую осень.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Литература, Подборка, Чтиво, 5 книг, осенние книги.
19:45 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь