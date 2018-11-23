5 книг, которые развеют осеннюю хандру Вслед за погодой медленно меняется настроение, и все чаще хочется устроиться с чашкой чая и интересной книжкой в кресле, чтобы насладиться, скажем, замечательным психологическим детективом или фантастическим романом о будущем. Главное не забывать, что чтение - это своеобразная терапия, после которой обязательно появится бодрое настроение и желание принять неумолимую осень.