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Фантастические романы, которые признаны лучшими книгами XXI века

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Фантастические романы, которые признаны лучшими книгами XXI века
16:33 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры: Подборка книг, которые любой уважающий себя поклонник фантастики прочесть попросту обязан!

Испокон веков люди стараются заглянуть в будущее и поразмышлять над тем, каким оно может быть. Возможно, именно поэтому литературные произведения, написанные в жанре фантастики, остаются столь популярными. А спустя десятилетия фантастика становится реальностью. Разве кто-то мог себе представить в начале ХХ века, что человек полетит на луну или сможет общаться с тысячами людей по всему миру посредством мобильной связи. Как знать, может быть что-то из произведений современных фантастов тоже станет когда-то явью.

Роберт Чарльз Уилсон, "Спин" 

В романе Чарльза Уилсона земляне сталкиваются с воздействием на планету некоей могущественной цивилизации. В попытке преодолеть барьер, выстроенный иноземными существами, человечество ищет пути к собственному спасению. Но пока продолжается жизнь, герои книги общаются, влюбляются, пытаются построить взаимоотношения друг с другом.

Хитросплетение судеб и событий на фоне борьбы за жизнь представляет несомненный интерес. Автору удалось объединить в своем произведении фантастический сюжет и человеческие чувства, развивающиеся в условиях надвигающейся опасности.

Макс Брукс, "Война миров Z"

 

Читатели по-разному оценивают сборник американского писателя и сценариста. Тема постапокалипсиса столь реалистична в своей жестокости, что у одних вызывает отвращение, а другие готовы перечитывать книгу снова и снова. Вдумчивый читатель сможет увидеть в этой историю глубокую социальную сатиру на вполне реальную современную жизнь. Как говорит о своём произведении сам автор, в этой книге все – правда, кроме зомби, которые появились на планете в результате воздействия невиданного ранее вируса.

Питер Уоттс, "Ложная слепота"

 

Довольно сложное произведение для неподготовленного читателя. Автор легко оперирует научными терминами, а читателю предоставляет право самостоятельно найти их значение. Однако, разобравшись с научной подоплёкой романа, можно получить чрезвычайное наслаждения от знакомства с книгой.

Достижения науки и техники, попытки найти контакт с инопланетянами и решить внутренние проблемы человечества, всё это делает роман Питера Уоттса достойным внимания широкого круга читателей.

Энди Вейер, "Марсианин" 

Фактически это книга о Робинзоне Крузо из будущего. Главного героя романа астронавта Марка Уотни случайно забыли на Марсе в полном одиночестве. Ему предстоит научиться жить на этой неприветливой планете, решая попутно самые разные проблемы, как бытовые, так и технические. Однако герой не склонен опускать руки.

На Марсе Уотни пытается выжить, а на Земле в NASA обдумывают план спасения человека, которого считали погибшим.

Чайна Мьевиль, "Посольский город"

 

Тайны колонизированной планеты, политические интриги и сложные взаимоотношения, все это читатель найдёт в романе Чайны Мьевиль. Сюжет, выстроенный вокруг уникального языка жителей планеты Ариека, увлекает читателя с первых страниц и не отпускает до тех пор, пока не прочтёшь её до последней страницы.

Нил Стивенсон, "Анафем"

 

В этот раз американский фантаст предлагает читателю посетить параллельную вселенную на планете Арб, где монахи являются носителями мудрости и одновременно её самыми рьяными защитниками: они никого де допускают в своё хранилище тайн. Однако перед лицом угрозы вторжения инопланетян монахи отправляются в опасное путешествие, целью которого является спасение мира.

Паоло Бачигалупи, "Заводная"

 

Дебютное произведение американского фантаста завоевало несколько литературных премий и наград благодаря нетривиальному сюжету и мастерству молодого автора. "Заводная" - это классическая антиутопия. Автор поместил своих героев в XXIV век, где давно нет места техническому прогрессу, природные ресурсы истощены, а миром владеют пищевые корпорации.

Несмотря на целиком фантастический сюжет, в книге нашлось место обычным человеческим чувствам, переживаниях, поиску смысла жизни и воспитанию чувства собственного достоинства.

Эрнест Клайн, "Первому игроку приготовиться"

 

Захватывающее произведение Эрнеста Клайна погружает читателя в события, происходящие в реальном мире 2045 года и виртуальной симуляции онлайн-мира. Стоит лишь надеть шлем и где-то далеко остаются проблемы и заботы. Герои книги с такой легкостью перемещаются в другое измерение, что иногда стирается граница между настоящей и придуманной жизнью.

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