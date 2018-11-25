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Стало известно, сколько зарабатывает в день автор "Гарри Поттера"

Стало известно, сколько зарабатывает в день автор &quot;Гарри Поттера&quot;
21:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры: Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг, рассказала, какую сумму в день зарабатывает.

53-летняя британская писательница и автор серии романов о Гарри Поттере назвала сумму, которую зарабатывает в месяц и за день. Значительную часть из своего заработка Джоан Роулинг отдает на благотворительность.

Джоан Роулинг – сценаристка и кинопродюсер, однако мировое признание она получила после выпуска серии книг о Гарри Поттере. Первая часть романа впервые была опубликована в июне 1997 года.

Тираж книг составил более 400 миллионов экземпляров, а франшиза на фильм Джоан Роулинг составила более, чем пять миллиардов фунтов стерлингов. О ее состоянии можно было только догадываться, однако писательница решила не скрывать свои заработки и назвала приблизительную сумму, которую получает каждый месяц.

За один месяц Джоан зарабатывает 6 190 042 фунтов стерлингов (7 935 386,24 долларов), соответственно, можно вычислить, что счет в день пополняется на £ 203 508 (260 889,12 $) и £ 8,480 (10,870 $) в час. Несмотря на свое богатство, писательница не теряет доброты в сердце и выделяет огромные суммы на благотворительность. Поэтому в течение последних лет 53-летняя Джоан отдала в благотворительные фонды 110 миллионов фунтов стерлингов из своего бюджета.

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Роулинг, Гарри Поттер, Деньги, Писатель, сколько зарабатывает, автор Гарри Поттер.
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