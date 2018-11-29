Первое издание Николая Гоголя продали на аукционе

Новости культуры: Цену в ходе торгов подняли в три раза.

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" писателя Николая Гоголя продали на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на аукционный дом Christie's.

Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году, в типографии А. Плюшара. Отметим. что этот сборник стал самым дорогим из более чем двухсот лотов на аукционе в Лондоне. В ходе торгов ее цена выросла почти втрое. Сначала организаторы рассчитывали выручить за нее около 90 тысяч долларов.