В Киеве показали современное издание "Бучацкого Евангелия" XIII века

Новости культуры: Уникальное издание "Евангелие Бучацкое" выпустило в 2018 году издательство "Дніпро" по случаю своего 100-летия.

Об этом сообщил составитель книги и автор предисловия к ней доктор философии, доктор искусствоведения, доктор богословских наук, профессор, академик Академии наук высшего образования Украины Дмитрий Степовик.

"Книга состоит из факсимиле древней рукописи Евангелия Бучацкого и перевода его текстов на современный украинский язык. Она формирует знания об Украине, ее народе, истории, культуре. За весомый вклад в развитие украиноведения в 2018 году книга получила премию Президента Украины" Украинская книга года ". Я рад, что эта книга вышла к 100-летию издательства "Дніпро", который будет отмечаться в следующем году ", - сказал Степовик.

Рассказывая об истории издания, он подчеркнул, что памятник, хоть и называется "Евангелие Бучацкое", то есть галицкое, создавалось на Волыни. Оно содержит 210 орнаментов, это при том что в оригинале, который является рукописью конца XII или начала XIII века, отсутствует начало - 81 страница.

"Это особое Евангелие - подбор отрывков Святого Евангелия на все 365 дней года, - созданное для чтения в храмах Волыни. Затем оно попало в монастырь в город Бучач, где хранилось примерно с конца XVI века до 1888 года, аж пока Ставропигийский институт во Львове в 1980-х годах не организовал выставку раритетов монастырей Греко-католической церкви. И тогда было решение Галицкой митрополии оставить ее во Львове в хранилище Национального музея, созданного митрополитом Андреем Шептицким, где она хранится до сих пор. Памятник содержит очень много украинских слов и даже в старославянских имеет окончания украинские ", - отметил составитель.

Первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак поздравил "Дніпро" и всех причастных к изданию книги, которая, по его словам, стала большим событием в украинской культурной жизни.

"Эта книга является украшением не только церковно-религиозной жизни, но и жизни украинской нации, Украинского государства. Такие книги издаются раз в сто или пятьсот лет. Поэтому это действительно важный день", - подчеркнул Червак.

В то же время он отметил, что не случайно эта книга появилась именно в издательстве "Дніпро".

"В следующем году мы будем отмечать 100-летие этого издательства, учредителями которого были Павел Тычина, Василий Эллан-Блакитный, Георгий Нарбут, издательства, в котором увидели мир произведения всех классиков украинской литературы. Поэтому появление этой книги в этом издательстве неслучайное. Я горжусь также тем, что в XXI веке Украина уже отметила эту книгу. Она получила высокие награды, в том числе от Президента Украины ", - сказал первый заместитель председателя Госкомтелерадио.