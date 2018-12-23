Лучшие книги 2018 года для теплых вечеров у камина

Новости культуры: Среди достойных изданий этого года неожиданно оказались яркий дебютант и признанный мастер жанра, представитель магического реализма и классик жесткой прозы.

Именно мистика, эзотерика, и психоделия в стиле Гофмана и Метерлинка - это то, что творит сегодняшние сюжеты, называясь готической литературой, а старый добрый роман приключений и детективная повесть оказываются самым любимым чтивом

Юрий Андрухович. Любовники Юстиции

Наконец "живой" классик современной литературы порадовал нас новой книгой, названной или им самим, или издателем - "паранормальным" романом. На самом деле, это, конечно же, не роман, поскольку автор давно уже перешел на эссеистику, а "восемь с половиной" замечательных рассказов. Именно они и складываются в своеобразный роман - со временем, памятью, детством-юностью и, безусловно, советской зрелостью. Более того, объединяет их пусть даже не сюжетно, но по крайней мере тематически - общая черта, присущая всем героям рассказов. Это, во-первых, страсть к преступлениям, а во-вторых, тайная любовь. В данном случае, как видно из названия "романа", все они зависят от богини правосудия.

Кого же мы видим в этой галерее убийц и душегубов, населяющих необычный эпос уголовного мира, родом из судебных актов и криминальных хроник старого Львова? Представители его пестрые и разнообразные, это и герои городских легенд, и чернокнижники, и повстанцы - вымышленные, реальные, живые и мертвые души из коллекции тайных страстей. Разбойник Самойло Немирич, тайный агент Богдан Сташинский, средневековый монах Альберт Вироземский, террорист Мирослав Сочинский, бизнесмен Марио Понграц, причастный к расстрелу подпольщиков-националистов и даже Фантомас из кинематографического детства автора. "Чтобы этот роман был написан, я должен был несколько раз становиться другим человеком. Я не придумывал этих историй: они сами меня находили, а я только дополнял их вероятными деталями. Хотелось создать густо-насыщенный и в то же время абсолютно увлекательный текст, от которого читателю очень нелегко оторваться. Судя по реакции первых читателей, это в значительной степени удалось", - рассказывает писатель.

Ірен Роздобудько. Прилетела ласточка

История в этом романе о загадочном событии, произошедшем в 1921-м, тянется в наше настоящее, аж в Америку, где в доме престарелых умирает пациент, который называет себя братом Николая Леонтовича. Именно того автора рождественского Щедрика, известного во всем мире под названием Carol of the Bells. Психологического напряжения рассказ достигает тогда, когда в семье главного героя, который имеет свою собственную тайну, приходит исследователь, рассказывая об обстоятельствах смерти украинского композитора. Который впустил в дом убийцу, поскольку знал его. Вместо этого тайна этого преступления, когда "официально" при загадочных обстоятельствах от рук "петлюровского" убийцы погиб Леонтович, хранилась в советских архивах более 80 лет.

Кто на самом деле убил украинского гения? Роман открывает завесу над этой загадочной историей, у которой был большевистский след.

Владимир Лис. Старая холера

Очередной народный эпос от признанного мастера - это символический поединок человека со смертью, в какие бы жанровые одежды ни наряжался рассказ, а также ее герои. Сейчас их четверо, как мушкетеров, и наделали они при жизни немало такого, о чем стоит написать целый роман.

Впрочем, уже в начале повествования по всем законам жанра произошла печальное, и вроде бы уже и запоздалое приключение, хотя и «кепкували часом з тої часниці, і тої росомахи, що має прийти і затулити білий світ своєю чорною тінню, і от вона, вочевидь, прийшла». Поскольку Адаму, как звали одного из героев романа, необходима Ева, хотя и звали ее в селе Красная Ружа. На самом деле эта экзотическая полесская элегия - как символическая история целой страны, своеобразная книга народной памяти, которую не искоренить репрессиям или голодоморам.

Алесь Ульяненко. Жемчуг и свиньи

Свою книгу автор, которого при жизни травила церковь и комиссия по морали, определял, как роман-комикс. По динамическому сюжету, сногсшибательным приключениям, а главное - реалиям, в которых происходит действие - Украина будущего после ядерной войны - роман, написанный в 2009 году, вполне можно назвать первым украинским кибер-панком.

В украинской столице, которая погрузилась в эпоху динозавров, беснуется проповедник-мошенник Абрахам Ли вместе с главным героем, которые устраивают в далеком будущем настоящую революцию.

Сергей Мартынюк. Капитан Грусть

"Никак не могу поверить, что фронтмен группы, музыку которой я не выдерживаю дольше двух минут, и автор этой прозы, от которой порой так трудно мне оторваться - один и то же человек", - удивляется в предисловии к этому роману Юрий Андрухович. Среди эпиграфов - строки из Керуака и Паланика, Кинга и Буковски, Сэлинджера и Брэдбери. Автор предисловия называет это «авторским иконостасом» и "духовными предтечами" этой прозы, хотя на самом деле культовые имена задают тон романа, предупреждая, в каком именно регистре будет выполнена та или иная часть.

Зато их наполнение - это уже сугубо авторский стиль, который, тем не менее, иногда хочется назвать "украинским Пелевиным". Ведь, кроме прикольных лайфхаков и афоризмов, которыми заканчивается каждый раздел (типа "конвейера свежих новостей в лентах соцсетей - как отвлекающего от реальности маневра" и - "одни проживают жизнь на сноуборде, другие - на лыжах"), у автора есть еще собственное "жизненное" наполнение всех вышеупомянутых "зарубежных" моделей повествования. Где яркой звездой сияет харизма приятеля героя-рассказчика, который напоминает персонажей того же Андруховича, а именно - богемного поэта Пи в растянутой футболке, "которая идеально подходила ранним годам Иисуса Христа", "божественного синхрона жизненного пульса" по имени Капитан Грусть, "всадника на безглавой лошади кратковременной летней ночи". Сам авантюрно-дорожный роман - это динамичное, искреннее и философское чтиво раз для того, кто, как и главный герой романа, не собирается "весь свій вік так і лишатися в стінах малосімейки, де під пильною опікою матері, де минали мої дитинство, юність та конала в агонії молодість".

Богдан Коломийчук. Моцарт с Лемберга

Действие этого романа происходит в первой половине XIX века в Вене, Галиции и Баварии. Главный герой - младший сын гениального композитора Вольфганга Амадея Моцарта, Франц Ксавер.

Несмотря на унаследованный талант, Франц не достиг славы отца, но жизнь его была полна страсти, интриг и приключений. А судьба - тесно связана со Львовом, тогдашним Лембергом.

Евгений Лир. Подземные реки текут

Автор послесловий к классикам "темной" литературы Чемберса, Меррита, Мекена, а также переводчик Короля в желтом Чемберса и Лунного ребенка Кроули решил попробовать сои собственные творческие силы в жанре «экзистенциального хоррора», и это, следует признать ему удалось. Несмотря на то, что предисловие к сборнику его рассказов предупреждает, что читателю нелегко будет пробираться по лабиринту сюжетов, свеча, которую зажигают в самом начале в таинственном подвале, светит сквозь весь "темный" рассказ автор-дебютанта.

Символы и знаки, намеки и догадки будут сопровождать нас на протяжении всего действа, которое разворачивается во всех новеллах сборника. В каждом из них - своя загадка и тайна. Молодые супруги отправляются в путешествие в самое сердце Тьмы, художница-криминалистка вместо объектов видит символы, продолжается игра в Кита, Остров и Тьму. И все это в обрамлении инфернального ужаса, метафизического страха и множества острых эмоций, которые возникают при чтении этого сборника. Но его основная ценность - кроме восхищения, которое он вызовет у настоящих ценителей жанра - это чистота эксперимента высадки побегов мировой "литературы ужасов" в украинскую почву.

Таня Малярчук. Mox Nox

Кажется, в своей новой книге известный автор, который до недавнего времени писал в стиле магического реализма, затем - урбанистической мистики и уже в конце - народного сюрреализма - нашла идеальное воплощение своего таланта. Во-первых, это подростковое фэнтези, то есть тот самый прикарпатский фольклор - сказки, легенды, предания - на котором специализировалась Таня Малярчук, но в сочетании с популярной антропологией и не менее модной постапокалиптикой. Так же, как когда-то у Пелевина в Еmpire V, у Малярчук миром правят летучие мыши - хоть и не вампиры, но к конкурентам в виде насекомоядных животных относятся "по-взрослому", что напоминает, конечно, гонения на христиан в древние времена.

Также присутствует в повести тема Рая, который, оказывается - как согласно экзистенциализму Сартра и Камю - можно получить на земле, поскольку человек (или там, летучие мыши, потому что люди все самостоятельно, а не в результате техногенных катастроф, так сказать, вымерли) сам управляет своей судьбой. Главная героиня ищет, и, возможно, найдет, а детям остается ознакомиться с очередной экзотической моделью мироздания, украшенной старинными, но не старомодными мифами. В принципе, весь цвет Станиславского феномена в литературе, младшей ветвью которого считается творчество Малярчук, переболел в свое время такими антропологическими изысканиями, когда то ели, то муравьи могли править миром, но в этот раз, судя по названию книги, для этой тематики наступают еще более темные, «нечеловеческие» времена безбожного существования.

Ольга Деркачова. Дом Терези

Этот городской роман - не история Амели из одноименного фильма, позитива здесь изначально нет, поскольку умер близкий человек, и вся жизнь теперь - это постепенное вытеснение горькой памяти. Впрочем, лирическое настроение, необычные образы, яркие метафоры в романе напоминают все же "французский" стиль Франсуазы Саган. С другой стороны, экзотичность новой (после трагедии) специальности героини - как из экранной фантасмагории в стиле Федерико Феллини - она работает "обнимальщицей", посещая одиноких людей - юношей, девушек, мужчин и женщин: психологическая помощь (даже иногда в постели, но без секса) сегодня, как известно, нужна многим.

Вот только ее форма, которую выбрала героиня (филолог в прошлом) довольно нестандартная, хотя это интригует, призывая дочитать роман до конца (узнав о Доме, который возник на почве этой идеи), опять-таки обращает к «французскому» опыта. Ведь в Париже работает кабинет известного философа, с которым за определенную плату можно поговорить на любые темы, интересующие клиента - те же, что и у героини романа: "про книги, фільми, музику, трохи про спорт і машини. Але не про політику. Політика викликає тривогу, економіка також. Ми ж не хочемо тривожитися перед сном, правда?"