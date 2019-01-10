Скачать
Четверг, 10.01.2019
Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ
Захват украинских моряков: Россия отказалась выполнять требование ЕСПЧ
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
День в ООС: Оккупанты четыре раза обстреливали позиции ВСУ
Биатлон. Результаты женского спринта 10.01.2019
Результаты женского спринта в Оберхофе
Когда правильно щедровать и посевать
Когда правильно щедровать и посевать

Для настоящих ищеек: 6 захватывающих детективов, которые интригую сюжетными линиями

Смотрите фото (7)
Для настоящих ищеек: 6 захватывающих детективов, которые интригую сюжетными линиями
19:14 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Издательства постоянно радуют своих читателей интересными книгами.

Сегодня так легко растеряться у книжного прилавка. Любовные романы и политические исследования, сборники поэзии и философские трактаты. Но неизменными фаворитами у читателей остаются детективы, способные удерживать внимание читателя с самой первой страницы.

"Смерть перед Рождеством", Кристоффер Карлссон

Серьёзный запутанный детектив в стиле нуар от скандинавского автора. В книге криминал тесно переплетается с политикой, описывает противостояние между националистами и антифашистами, затрагивает проблемы мигрантов и показывает работу полиции и службы госбезопасности Швеции.

Захватывающий динамичный сюжет будет держать читателя в напряжении до самой последней страницы, а описанные процессы вербовки школьников и студентов через интернет показывают, насколько важно учить подростков противостоять подобным вещам, независимо от страны проживания. А начинается всё с найденного накануне Рождества трупа.

"Жертвы", Джонатан Келлерман

Фантастические произведения искусства из книг канадского художника (Фото)
Фантастические произведения искусства из книг канадского художника (Фото)Читать полностью

Автор книги по образованию является клиническим психологом. А потому его книги представляют собой чарующую смесь детектива и триллера. Любители захватывающих напряженных историй по достоинству оценят роман Джонатана Келлермана, в котором серийный убийца держит в страхе целый город. Полицейский и психолог пытаются понять, по какому принципу он выбирает своих жертв.

Роман "Жертвы" является очередной книгой о расследованиях детектива Майло Стёрджиса и психолога Алекса Делавэра.

"Молчание", Дженнифер Макмахон

Любители мистических детективов на грани хоррора смогут по достоинству оценить очередную книгу автора, изданную на русском языке. Невозможно даже себе представить, с чем или с кем придётся столкнуться героям романа на следующей странице. Впрочем, читатели произведения тоже не будут скучать.

Следует заметить, что писатель окончила своё "Молчание" ещё в 2011 году, а потому ценители раннего творчества Дженнифер Макмахон могут насладиться возвращением в мистику, которая очаровывала в более ранних произведениях писательницы.

"Умрешь, если не сделаешь", Питер Джеймс

Продолжение серии романов о Рое Грейсе, неидеальном полицейском, который не может решить проблемы в своей жизни, зато блестяще раскрывает преступления и умеет наладить взаимоотношения внутри своей команды.

Эксперты узнали, какие книги предпочитают украинцы

В этот раз Рою Грейсу предстоит раскрыть крайне запутанное и сложное дело о похищении подростка во время футбольного матча. Отец мальчика бизнесмен и кажется, что в этом детективе всё будет предсказуемо. Однако Питер Джеймс знает, как удержать внимание читателя и сохранить интригу до самого конца произведения.

"Идеальная незнакомка", Меган Миранда

Увлекательный детектив, заставляющий думать и сопереживать главной героине, Лие Стивенс. Ей и самой иногда кажется, что она сошла с ума, ибо её соседки по квартире Эмми Грей будто бы никогда не было. Наверное, это не с ней Лия ссорилась из-за не вовремя внесённой арендной платы, раз в полиции говорят, что такого человека никогда не существовало.

Пять книг, с которых стоит начать 2019 год

Загадка Эмми раскрывается лишь в самом конце, а "Идеальная незнакомка" в целом оставляет приятное послевкусие. И желание самому себе ответить на вопрос, заданный прямо на обложке книги Меган Миранды: "Что делать, если ваш друг никогда не существовал?"

"Девятый круг", Блейк Крауч и Дж. А. Конрат

Приучаем читать с детства: советы для родителей
Приучаем читать с детства: советы для родителейЧитать полностью

Соавторство Блейка Крауча и Дж. А. Конрата сделало написанные ними детективы объемными и более живыми. Захватывающий сюжет, прекрасный язык и узнаваемый стиль помогают авторам достичь их цели: создания идеального детектива.

Далеко не всем могут понравиться леденящие душу описания кровавых сцен или чёрный полицейский юмор. Но каждый, кто начнет чтение, уже не сможет отложить его в сторону, пока не узнает, чем закончилась история бывшей полицейской, которая вынуждена противостоять безжалостному маньяку. Он долгие годы готовился к своему преступлению и заставил героиню бояться не только за свою жизнь, но и за своего ещё не рождённого малыша, который появится на свет со дня на день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Литература, Детективы, Писатели, Издания, Бестселлеры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цены на нефть рухнули после подорожания
02 Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
03 Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Порошенко: Томос вернулся в Украину
Перенос рабочих дней: сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Сколько будет дополнительных выходных в 2019 году
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Афиша интересных событий в Украине на 12-13 января
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь