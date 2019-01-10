Для настоящих ищеек: 6 захватывающих детективов, которые интригую сюжетными линиями

Новости культуры: Издательства постоянно радуют своих читателей интересными книгами.

Сегодня так легко растеряться у книжного прилавка. Любовные романы и политические исследования, сборники поэзии и философские трактаты. Но неизменными фаворитами у читателей остаются детективы, способные удерживать внимание читателя с самой первой страницы.

"Смерть перед Рождеством", Кристоффер Карлссон

Серьёзный запутанный детектив в стиле нуар от скандинавского автора. В книге криминал тесно переплетается с политикой, описывает противостояние между националистами и антифашистами, затрагивает проблемы мигрантов и показывает работу полиции и службы госбезопасности Швеции.

Захватывающий динамичный сюжет будет держать читателя в напряжении до самой последней страницы, а описанные процессы вербовки школьников и студентов через интернет показывают, насколько важно учить подростков противостоять подобным вещам, независимо от страны проживания. А начинается всё с найденного накануне Рождества трупа.

"Жертвы", Джонатан Келлерман

Автор книги по образованию является клиническим психологом. А потому его книги представляют собой чарующую смесь детектива и триллера. Любители захватывающих напряженных историй по достоинству оценят роман Джонатана Келлермана, в котором серийный убийца держит в страхе целый город. Полицейский и психолог пытаются понять, по какому принципу он выбирает своих жертв.

Роман "Жертвы" является очередной книгой о расследованиях детектива Майло Стёрджиса и психолога Алекса Делавэра.

"Молчание", Дженнифер Макмахон

Любители мистических детективов на грани хоррора смогут по достоинству оценить очередную книгу автора, изданную на русском языке. Невозможно даже себе представить, с чем или с кем придётся столкнуться героям романа на следующей странице. Впрочем, читатели произведения тоже не будут скучать.

Следует заметить, что писатель окончила своё "Молчание" ещё в 2011 году, а потому ценители раннего творчества Дженнифер Макмахон могут насладиться возвращением в мистику, которая очаровывала в более ранних произведениях писательницы.

"Умрешь, если не сделаешь", Питер Джеймс

Продолжение серии романов о Рое Грейсе, неидеальном полицейском, который не может решить проблемы в своей жизни, зато блестяще раскрывает преступления и умеет наладить взаимоотношения внутри своей команды.

В этот раз Рою Грейсу предстоит раскрыть крайне запутанное и сложное дело о похищении подростка во время футбольного матча. Отец мальчика бизнесмен и кажется, что в этом детективе всё будет предсказуемо. Однако Питер Джеймс знает, как удержать внимание читателя и сохранить интригу до самого конца произведения.

"Идеальная незнакомка", Меган Миранда

Увлекательный детектив, заставляющий думать и сопереживать главной героине, Лие Стивенс. Ей и самой иногда кажется, что она сошла с ума, ибо её соседки по квартире Эмми Грей будто бы никогда не было. Наверное, это не с ней Лия ссорилась из-за не вовремя внесённой арендной платы, раз в полиции говорят, что такого человека никогда не существовало.

Загадка Эмми раскрывается лишь в самом конце, а "Идеальная незнакомка" в целом оставляет приятное послевкусие. И желание самому себе ответить на вопрос, заданный прямо на обложке книги Меган Миранды: "Что делать, если ваш друг никогда не существовал?"

"Девятый круг", Блейк Крауч и Дж. А. Конрат

Соавторство Блейка Крауча и Дж. А. Конрата сделало написанные ними детективы объемными и более живыми. Захватывающий сюжет, прекрасный язык и узнаваемый стиль помогают авторам достичь их цели: создания идеального детектива.

Далеко не всем могут понравиться леденящие душу описания кровавых сцен или чёрный полицейский юмор. Но каждый, кто начнет чтение, уже не сможет отложить его в сторону, пока не узнает, чем закончилась история бывшей полицейской, которая вынуждена противостоять безжалостному маньяку. Он долгие годы готовился к своему преступлению и заставил героиню бояться не только за свою жизнь, но и за своего ещё не рождённого малыша, который появится на свет со дня на день.