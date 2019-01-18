Библиотеки, которые поражают своей изысканностью и красотой (Фото)

Библиотека - оплот знаний, хранилище мудрости веков и человеческого опыта. Эти храмы знаний помимо книг и других печатных изданий также могут похвастаться самой невероятной архитектурой. Эти центры знаний и образования, как исторические, так и современные, также передают историю и культуру разных эпох. Эти библиотеки не только выполняют свою прямую функцию, а именно предоставляют доступ к знаниям, но также отличаются невероятной атмосферой. В некоторых из этих библиотек даже трудно сконцентрироваться на чтении - слишком уж прекрасны окружающие вас стены, и взгляд так и норовит ускользнуть со страниц читаемой книги, чтобы полюбоваться ими.