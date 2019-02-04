Книги, которые смотивируют вас на развитие своих профессиональных качеств

Новости культуры: После этих книг у вас поменяется взгляд на жизнь.

Книги, которые смотивируют вас на новые свершения и расскажут, как вырваться из серых будней! Будь готов к переменам и всегда учись новому!

Алекс Новак –"Книга, которой нет"

Если у вас есть 20 минут в день, то через неделю эта книга изменит вашу жизнь.

Кому стоит прочесть"Книгу, которой нет"?

1. Ищущим себя.

2. Живущим на автопилоте

3. Имеющим давнюю нереализованную мечту

4. Откладывающим важные дела"на потом"

5. Приверженцам системного саморазвития

Что в книге?

Данное произведение — это, по сути,"ящик с инструментами" по управлению собственной жизнью. Вы получаете их и начинаете делать РЕАЛЬНЫЕ шаги по постановке ярких целей и (самое главное) воплощению их в жизнь. В книге масса примеров, уйма теории и четкие рекомендации по практическому исполнению. Написана книга простым и понятным языком, без"мудреных" оборотов и излишней громоздкой терминологии.

Почему нужно найти/скачать/купить книгу?

Появившись в сети в декабре 2014 года, произведение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Меньше чем за полтора месяца после этого, на сайте автора пользователи просмотрели суммарно более 100 000 страниц."Книга, которой нет" вызвала бурю споров, попала во всевозможные хит-парады и в итоге была замечена издателями. Автор (Алекс Новак) получил предложение публикации бумажной версии книги. Контракт с издательством"Питер" был подписан в феврале этого года. На прилавках магазинов"Книга, которой нет" появится в конце апреля 2015 и тогда о ней узнают вообще все.

Ник Вуйчич –"Жизнь без границ"

Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной и насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его книга — это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, как ему было нелегко смириться со своим состоянием, — был момент, когда он хотел покончить жизнь самоубийством. Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук и ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова. В своей книге Ник сформулировал правила жизни, которые помогли ему, и теперь он делится ими с читателями.

Ицхак Пинтосевич –"Живи!"

Эта книга — синтез последних открытий в области медицины, физиологии, психологии и секретов подготовки спортсменов-олимпийцев. Ее автор Ицхак Пинтосевич, в прошлом профессиональный спортсмен мирового уровня, тренер, бизнесмен, создал уникальную программу для занятых людей, большую часть времени проводящих на работе, устремленных к достижению важных для себя целей и не желающих менять свой график. Цель программы — спасти их от"поломок", депрессий и болезней. Благодаря ей можно в короткий срок повысить свой уровень энергичности, улучшить здоровье и добиться высочайшей степени личной производительности в жизни.

Игорь Манн –"Номер 1"

Есть известное упражнение:"Кем я вижу себя через пять лет", которое хорошо отражает уровень амбиций человека. Нередко люди дают ответ"Хочу быть номером 1, главным авторитетом в отрасли", но мало кто действительно делает что-то для достижения выбранной цели, тем более в оговоренный срок. И только предпринимаемые действия (и их результаты) дают представление о реальном масштабе личности. А"сделать себя самому" непросто: слишком многое влияет на результат. Здесь нет неважных деталей. Как и во всем, действовать нужно планомерно. Эта книга как раз и предлагает такой план, чек-лист, который легко модифицировать под вас лично. После прочтения и заполнения специальных таблиц (срез сильных и слабых качеств, определение приоритетов, пути развития ключевых навыков, изменение имиджа, методы продвижения себя) вы получите пошаговый алгоритм, как от точки, в которой вы находитесь сейчас, добраться до точки, в которой хотите оказаться.

Джош Вайцкин –"Искусство учиться"

Это автобиография Джошуа Вайцкина, выигравшего свой первый национальный чемпионат по шахматам в 9 лет и ставшего чемпионом мира по боевому искусству тайцзи в 28 лет. Как ему удалось достичь такого результата в совершенно разных спортивных дисциплинах? Сам Джошуа не считает, что он лучший в шахматах или лучший в тайцзи. Он говорит:"Я лучший в умении учиться". В этой книге он делится своей историей и принципами обучения, которые помогли ему взойти на вершину дважды. Это не только история выдающегося человека, но и доказательство того, что любые победы и достижения — вплоть до чемпионского уровня — достигаются благодаря правильному образу жизни, правильным привычкам и психологическим установкам, а не врожденным талантам.

Вадим Зеланд –"Взлом техногенной системы"

Если вы не обладаете никакими особыми достоинствами и талантами, то у вас нет иного пути, как выйти из общего строя и позволить себе стать уникальными. Имея в распоряжении технику освобождения, представленную в книге, вы сможете создать себе любой мир. Сила вашего интеллекта и творческий потенциал поднимутся до уровня гения. У вас не будет проблем с достижением своих целей. Перед вами откроется реальность в незнакомом обличье, какой она является на самом деле. Если у вас есть заветная мечта, если ваша цель труднодостижима, если многие хотят того же, чего и вы, если вам приходится стоять в длинной очереди за своей мечтой… Вы должны знать, что у вас есть особый, уникальный шанс. Шанс получить преимущество, которого нет у других. Шанс взломать матрицу и вырваться на свободу. Вы должны хотя бы знать, что это возможно.

Том Питерс –"Представьте себе"

Автор мировых бестселлеров, мастер новых подходов к ведению бизнеса и гуру менеджмента Том Питерс вернулся с замечательной новой книгой о новом порядке современного делового мира. Написанная в неподражаемом стиле, оформленная так, чтобы отчетливее выразить новую философию автора, Re-imagine! побуждает нас к действию. Познакомьтесь с деструктивными повелениями Тома Питерса, посмотрите, как он предсказывает смерть бюрократии и выясните, почему он думает, что бизнес — это круто мыслить красиво… мыслить странно и осмыслить гораздо больше"изменений", чем мы могли себе представить раньше.

Брайан Трейси –"Выйди из зоны комфорта"

Книга №1 по саморазвитию. Она переведена на 40 языков. Куплено более 1 200 000 экземпляров. С этой книги начался мировой успех Брайана Трейси — одного из ведущих специалистов в мире по личному развитию. В книге представлен результат более чем тридцатилетнего изучения вопросов распределения времени. Она рассказывает о том, как добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта.

Бодо Шефер –"Законы победителей"

В компактной, доступной и увлекательной форме описаны 30 испытанных законов и важнейшие стратегии, с помощью которых в любой сфере жизни Вы сумеете добиться своих целей.

Робин Шарма —"Монах, который продал свой феррари"

Что такое подлинный успех, и как его достичь? Можно ли обрести счастье, которое не зависит ни от карьерного роста, ни от мировых кризисов? Как избавиться от бесконечной заботы о завтрашнем дне и начать получать удовольствие от каждого прожитого дня? Существуют ли простые рецепты, позволяющие обрести духовные дары, не отказываясь от привычного комфорта? Как развить сверхспособности и подчинить себе судьбу? И, пожалуй, самое главное: как найти свое призвание и стать самим собой? Ответ — в этой книге, ставшей бестселлером во многих странах мира. Вместе с бывшим миллионером Джулианом Мэнтлом Робин Шарма предлагает читателю совершить удивительное путешествие в Сивану — страну, где исполняются мечты!