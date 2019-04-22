Интересная подборка ужасов, при чтении которых стынет кровь Желаете взбудоражить сознание, получить дозу острых ощущений или напугаться до смерти? Тогда вам стоит обратиться к классике жанра ужасов и триллера. Сегодня в меню самые страшные книги мира: ТОП 10.