Популярные книги, основанные на реальных событиях Чем литература отличается от истории? Историк пишет про то, что было, а писатель - про то, что могло быть. Художественная литература во многом - вымысел, "fiction" по-английски. Но современная литература - немного другая. Сегодня и писатели, и читатели устали от выдумки. Сейчас популярны книги, которые рассказывают реальные истории: заметки путешественников, дневники писателей, научно-популярные книги, романы, прочитав которые, можно познакомиться с историей какой-нибудь страны... Это литература факта. Нон-фикшн. Конечно, и в таких книгах будет достаточно выдумки. Но выдумка здесь - в роли украшения, не больше. Сами же книги рассказывают правду.