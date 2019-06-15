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Суббота, 15.06.2019
Популярные книги, основанные на реальных событиях
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Популярные книги, основанные на реальных событиях

Чем литература отличается от истории? Историк пишет про то, что было, а писатель - про то, что могло быть. Художественная литература во многом - вымысел, "fiction" по-английски. Но современная литература - немного другая. Сегодня и писатели, и читатели устали от выдумки. Сейчас популярны книги, которые рассказывают реальные истории: заметки путешественников, дневники писателей, научно-популярные книги, романы, прочитав которые, можно познакомиться с историей какой-нибудь страны... Это литература факта. Нон-фикшн. Конечно, и в таких книгах будет достаточно выдумки. Но выдумка здесь - в роли украшения, не больше. Сами же книги рассказывают правду.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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19:54 Сегодня Телеграф
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