Книги, вся мудрость которых становится понятна лишь в зрелом возрасте

1 Иван Гончаров, "Обломов" При прочтении романа Ивана Гончарова в зрелом возрасте вдруг оказывается, что в нём нет героев отрицательных и положительных. Всё, как в жизни: не бывает только черного и белого цвета. Зато есть оттенки и нюансы, причины и следствия. Да, деятельные порывы главного героя не находят выхода, но причины этого кроются далеко в детстве Ильи Обломова, задушенного гиперопекой и чрезмерной заботой. Остроумная ирония произведения обманчива в своей легкости, ибо на самом деле заставляет задуматься не только об "обломовщине", но в первую очередь о способах профилактики этого явления.

2 Габриэль Гарсиа Маркес, "Сто лет одиночества" Сага о вековой истории огромной семьи и об одиночестве каждого персонажа. Кажется, что могло быть естественнее родственных чувств, дружеских отношений между многочисленными сестрами, братьями, родителями и детьми. Но почему-то каждый стремился захлопнуть собственную раковину и уйти из жизни раньше, чем это случится на физическом уровне. И только взрослый человек в состоянии прожить эти сто лет одиночества вместе с Габриэлем Гарсиа Маркесом, чтобы избавиться от него в реальной жизни.

3 Джон Стейнбек, "О мышах и людях. Жемчужина" В одной книге объединены две истории. Одна повествует о трудностях бытия двух приятелей, отправившихся в путь по американскому Югу. Им нужны деньги для осуществления призрачной мечты. Но на поверку повесть вовсе не об этом. Она об одиночестве и надежде, хрупкости человеческой жизни и вере в будущее. За простыми строками скрывается трагедия, а после прочтения повести "О мышах и людях" ещё долгое время не отпускают мысли о смысле жизни. Притча "Жемчужина" снова о смысле жизни, но уже совершенно в другом ключе. Какие бы удары не наносила человеку судьба, всегда нужно сохранять веру в чудо. И в людей, которые готовы подставить плечо в трудную минуту.

4 Лев Толстой, "Анна Каренина" Роман Льва Николаевича Толстого явно не предназначен для школьного возраста. Ибо даже взрослые люди с богатым жизненным опытом не всегда в состоянии понять мотивы поступков главной героини. Это не банальная повесть о любовных похождениях. Скорее роман о поисках счастья, жестокости, обманутой любви и попытках найти выход из сложившейся ситуации.

5 Джордж Оруэлл, "1984" Антиутопия Джорджа Оруэлла вызывает весьма противоречивые чувства. Это не та книга, которую можно прочесть и на следующий же день забыть о ней. Она о влиянии политики на жизнь человека, о системе, которая в состоянии сломать и подчинить себе практически любого. Вымышленный мир Оруэлла оказывается ужасающе похож на мир настоящий. Для одних читателей произведение оказывается настолько цинично-реальным, что погружает в безысходность. Другие воспринимают "1984" как призыв к сохранению себя и своей личности.

6 Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита" В романе Михаила Булгакова настолько плотно переплелись правда и вымысел, фееричные события и философские мысли, что для детского восприятия он явно слишком труден. Оценить всю его гениальность и провести необходимые параллели между прошлым и настоящим сможет только зрелый ум. И потом это произведение захочется перечитывать снова и снова, постоянно находя в "Мастере и Маргарите" что-то новое, созвучное времени и самому себе.