Рукописные книги: как креативили барышни ХIХ века

1 Барышни XIX века не так уж сильно отличались от современных: им так же были нужны внимание, признание, свидетельства симпатии со стороны подруг и, само собой, сердечная тайна, которая выражалась в иносказаниях и символах - часто поэтических. История появления альбомов В отличие от дневников, закрытых от чужих глаз, альбомы создавались, чтобы быть показанными - друзьям и близким, тем, кому тоже будет предложено оставить запись. Альбомы заполнялись "чужой рукой", но при этом несли на себе отпечаток личности владельца - ведь именно он определял, кого включить в свой ближний круг и чье творчество сохранить на память. Немецкий штамбух

2 Само слово "альбом" имеет древнеримские корни, а пришло в русский язык оно из французского языка. Те вещицы, что мы называем альбомами, существовали и в других европейских странах - в Германии они носили название "штамбух", в Англии - "кипсек". Они стали набирать популярность с XVII века - сначала у путешественников, которые скрепляли в книгу отдельные иллюстрации и записи, сделанные в походе. Позже альбомы стали делать студенты университетов: разъезжаясь, они оставляли друг другу записи на память, рисунки и просто автографы. Традицию переняли аристократические семейства, каждому гостю предлагалось расписаться в специальной книге и оставить там пару слов хозяевам дома. Альбомы поначалу принадлежали лишь мужчинам

3 Тогда это были массивные рукописные книги в кожаном переплете, с позолотой и бронзовыми застежками. На первой странице изображали герб семьи владельца этой рукописной книги - довольно продолжительное время ведение альбома было мужской прерогативой. Альбомы, принадлежащие женщинам, стали появляться лишь в девяностых годах XVIII века. Может быть, как раз по этой причине спустя пару десятков лет общество захлестнула популярность альбомов, они играли исключительно важную роль на любом светском мероприятии. Поднос с визитными карточками в доме-музее В.Л. Пушкина. Светская жизнь сама диктовала новые правила игры: альбомы приятно разнообразили званые вечера

4 Расцвет популярности альбомов Альбомная культура переживала своей расцвет в период золотого века русской поэзии - когда творили и печатались А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, И.А. Крылов и другие гении, расширившие возможности русского языка и отечественного искусства. Альбомы стали покидать стены гостиных, сопровождая своих владельцев и владелиц на балы, в поездки и в дальние путешествия. На страницах появлялись переписанные стихи модных поэтов - в том числе и иностранных - например, Байрона, а часто - не переписанные, а сочиненные специально для альбома и начертанные рукой самого автора. Страницы часто украшали рисунки, акварельные наброски - ведь и художники тоже входили в круг общения хозяев альбомов. О. Кипренский. Деревенский дворик (рисунок в альбоме)

5 Альбомы высшего света поэтому часто представляли собой настоящий сборник произведений искусства того времени, они включали в себя оригинальные сочинения и иллюстрации мастеров кисти и пера. Позже со страниц таких альбомов они перебирались в печатные издания и становились достоянием общественности, как это произошло, например, со множеством коротких стихотворений, мадригалов и эпиграмм Пушкина. Автор книги "Записки москвича", вышедшей в свет в 1828 году, П. Л. Яковлев писал: "Теперь редко найдете в них выписки из печатного или дурные рисунки цветов и домиков. В нынешних альбомах хотят иметь рисунки лучших артистов, почерк известных литераторов". Из альбома Елизаветы Нееловой, современницы Пушкина, жившей в Царском Селе

6 Многие альбомы, содержавшие автографы Пушкина и других известных поэтов, были утрачены, как принадлежавший Анне Керн и тот, что вела Екатерина Ушакова, к которой сватался поэт незадолго до помолвки с Н.Н. Гончаровой. Екатерина уничтожила альбом после своего замужества - слишком уж ревнивым оказался супруг. А вот альбом ее сестры Елизаветы сохранился, вместе со знаменитым Донжуанским списком Пушкина. Донжуанский список Пушкина - результат альбомного творчества А вот такое альбомное послание Пушкин оставил Анне Керн - совершенно в духе времени: Мне изюм Нейдет на ум, Цуккерброд Не лезет в рот, Пастила не хороша Без тебя, моя душа. Сочинить что-либо в хозяйский альбом - желательно в поэтической форме - было светской обязанностью гостя; и молодые люди, вращавшиеся в обществе, оттачивали навык написания стихов-экспромтов или же готовили их заранее. Выпускались даже печатные сборники, в которых можно было найти готовый вариант альбомных стихов - следовало лишь подставить нужное имя - имя владелицы. Провинциальные же дворяне не могли похвастаться таким количеством знакомств со знаменитостями, как столичные, и большую часть альбома занимали списанные с печатных изданий произведений, цитаты, перемежающиеся мадригалами хозяину или хозяйке.

7 Написать что-нибудь в альбом - было частой просьбой к гостям от его хозяйки или хозяина А вот стихотворение М.Ю. Лермонтова в альбом Д. Ф. Ивановой - разумеется, написанное экспромтом: Когда судьба тебя захочет обмануть И мир печалить сердце станет - Ты не забудь на этот лист взглянуть И думай: тот, чья ныне страждет грудь, Не опечалит, не обманет. К двадцатым годам XIX века альбомы стали небольшими, изящными книжицами, их внешний вид был призван подчеркнуть тонкий вкус хозяина или хозяйки. Сафьяновый переплет с золотым тиснением, позолоченные накладки, сухие цветы - к оформлению альбома подходили серьезно. Существовали и некоторые неписаные правила его ведения. Первую страницу оставляли пустой - считалось, что открыть ее - к несчастью. В начале альбома записи делали родители и старшие члены семьи, обычно это были пожелания и напутствия владельцу или владелице альбома. Дальше страницы заполняли друзья и члены семьи, знакомые, те, кто становился объектом нежных чувств владельца и те, в ком он их вызывал сам. На память оставляли и небольшие рисунки

8 Последнюю страницу, по традиции, оставляли для самых нежных строк. В самом низу располагались слова: Кто любит тебя больше меня, То пусть напишет ниже меня. Эта салонная мода была всеобщей - кстати, и Онегин, по задумке Пушкина, вел свой альбом, и первоначальным замыслом поэта было включение его в текст романа. Но для девочек, что взрослели и познавали мир, готовясь занять свое место в обществе, эти книжицы становились едва ли не главным советчиком, утешителем и развлечением, они демонстрировали статус их обладательницы - то, что во все времена оценивалось чрезвычайно высоко. А вдали от блестящего Петербурга провинциальные девушки довольствовались многочисленными записями подруг и списанными с романов цитатами. "Уездной барышни альбому" посвящены строки из Евгения Онегина, точно передающие сущность этой популярной в те годы традиции.

9 Альбомы в конце XIX века Мода на альбомы к середине XIX века начала угасать, и постепенно они перемещались из светских салонов в ученическую среду - в женские гимназии и пансионы. Девочки выражали таким образом свои переживания, еще только формирующиеся представления о любви, потере, добре и благородстве. Альбомная лирика была целым направлением если не искусства, то во всяком случае стихотворчества. Не случайно первый сборник стихов Марины Цветаевой, вышедший в 1910 году, носил название "Вечерний альбом". Семен Надсон, самый цитируемый поэт конца XIX века - начала XX