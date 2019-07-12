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Беззаботное лето: топ книг, которые зарядят тебя летним настроением

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Беззаботное лето: топ книг, которые зарядят тебя летним настроением
15:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: ППть книг украинских и зарубежных авторов, которые зарядят тебя летним настроением и теплой ностальгией.

Туве Янссон "Летняя книга"

"Летняя книга" действительно очень летняя, теплая и мудрая. Каждый раздел рассказывает о тех или иных ситуации из жизни маленькой Софии, ее отца и бабушки, которые каждое лето перебираются жить в домик на удаленном острове. И пока папа работает, бабушка создает для внучки целые миры - придумывает множество интересных приключений, фантазирует, учит, защищает от печали и волнений. А еще они очень по-взрослому говорят на детские темы и очень просто - на важные.

Понравилось ощущение причастности и уюта, которое возникает, когда вместе с ними прячешься от бури в заброшенной избушке на чужом острове. Когда вместе с ними всматриваешься в черноту окна, лежа на кровати и розмовлячы обо всем на свете при свете фонаря. Когда чудеса происходят, и построена на болоте "Венеция" каким-то чудом переживает страшный шторм. Когда на самом деле это не чудо, а просто Бабушка.

Рэй Брэдбери "Вино из одуванчиков"

Память о лете, наполненное множеством счастливых и порой печальных событий, никогда не исчезает, если зимой ты можешь откупорить одуванчиков вино и вспомнить все, почувствовав лето на вкус. Тепла и ностальгическая (а во многом еще и автобиографическая) книга Рэя Брэдбери знакомит нас с братьями, 12-летним Дугласом и 10-летним Томом, а также их друзьями, родными и соседями, и круговертью невероятных событий, произойдут с ними всего за три жарких месяца. "Вино из одуванчиков. Сами эти слова - лето на языке. Вино из одуванчиков - пойманное и закупоренный в бутылке лето ".

Марк Ливиньо "Бабье лето"

Когда тебе десять, и маленький уютный мир, который состоит из мамы и папы, летит кувырком, никто и нигде не спрячет тебя лучше, чем бабушка с дедушкой. Когда все вокруг заставляет тебя взрослеть здесь и сейчас, нет более надежных и целебных пластырей, чем долгое лето впереди, лучший друг и простые радости, помогающие оставаться ребенком даже тогда, когда чувствуешь, что все невидвортно меняется.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд "Ночь ласковая"

Роман "Ночь ласковая" стоит прочитать хотя бы потому, что сам автор - Фрэнсис Скотт Фицджеральд - считал его своим любимым. Тоже во многом автобиографическая книга, в которой автор описал другую сторону медали своего, казалось бы, безоблачной жизни с женой Зельдой, рассказывает нам о внешне идеальное супругов психиатра Дика Дайвера и его богатой жены (и одновременно главной пациентки) Николь, страдающий от психического заболевания. А еще - о любовном треугольнике, который зарождается в лучах солнечной Ривьеры, скелеты в шкафу, самопожертвование и жизненные повороты, на которые совсем не ждешь.

Рэй Брэдбери "Летнее утро, летняя ночь"

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Если ты уже прочитала "Вино из одуванчиков", и, как после последней серии "Игры престолов", чувствуешь печаль и пустоту из-за того, что все закончилось, предлагаем тебе продолжить путешествие теплым летом со сборником рассказов от того же Рэя Брэдбери "Летнее утро, летняя ночь ". Двадцать семь рассказов - двадцать семь историй о совершенно разных жителей городка Гринтаун, наполненных ярким летним солнцем, теплом и уютом. Читая, держи рядом карандаш, чтобы подчеркивать жизненные, мудрые цитаты, к которым не раз возвращаешься в будущем.

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