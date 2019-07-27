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Суббота, 27.07.2019
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"BIG MONEY. Принципы первых": книга-бестселлер на украинском рынке

"BIG MONEY. Принципы первых": книга-бестселлер на украинском рынке
17:54 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: 112.ua

Новости культуры: Самые ценные и проверенные советы можно получить не от коучей-теоретиков, а от тех, кто давно находится "внутри" крупного бизнеса.

Таким принципом руководствовался украинский бизнесмен Евгений Черняк, создавая свой Youtube-проект Big Money. За полгода существования проекта бизнесмен успел взять интервью у десятков коллег.

Так и родилась книга "Принципы первых", которая "взорвала" украинскую аудиторию. Первый тираж безусловного бестселлера был раскуплен по предзаказу за день. Но читатели на этом не остановились - второй тираж, который будет напечатан в августе - тоже раскуплен.

В чем же секрет бешеной популярности книги? В легком формате коротких рассказов одиннадцати успешных бизнесменов в книге описывается то, во что верят и какими принципами руководствуются предприниматели в работе, семье и жизни. Мы выбрали для вас 11 ценных мыслей о ведении бизнеса от топовых предпринимателей.

Бизнес-спикер № 1 в СНГ Евгений Черняк о конкуренции. С конкурентами не нужно "дружить", они - ваши "маркетинговые враги", а с врагами не может быть никакой дружбы. Лучше каждое утро просыпаться с мечтой победить конкурента в рамках моральных норм и законов.

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Владелец сети ресторанов Алекс Купер о страхе ошибиться. На старте любого бизнеса ошибки неизбежны и все они тянут денежные потери. Но главное не думать "что будет", а идти вперед, преодолев страх. Самое страшное через несколько лет понять, что ты так и не достиг задуманного из-за страха ошибиться.

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет про личную эффективность. 24 часа - это уйма времени для реализации своих планов. Часто наше время уходит на необязательные вещи. Отрезая лишнее - людей, направления, увлечения, можно насыщать жизнь чем-то новым.

Соучредитель Banda.Agency Павел Вржещ о креативности. Первый шаг к креативности - это наивность. Для того, чтобы стать более креативным, не нужно что-то изучать, важнее разучиться быть слишком умным. Креативность есть в нас с детства, но с возрастом мы замораживаем ее опытом и знаниями.

Владелец Rozetka.ua Владислав Чечеткин о мотивации. Никогда не останавливайтесь. Ваши конкуренты добьются того, что вы уже достигли, но быстрее. Вы уже показали им дорогу и цель.

Владелец инвестгруппы UFuture и технопарка UNIT.City Василий Хмельницкий о долгосрочном планировании. Если вы хотите заработать деньги завтра, то никогда их не заработаете. Надо начинать сейчас и видеть цель и путь к ней. Долгосрочную стратегию важно периодически соотносить с реальной жизнью и корректировать.

Сооснователь крупнейшей украинской службы экспресс-доставки "Новая почта" Вячеслав Климов о деньгах. Самое сложное в бизнесе - считать деньги. Бизнесмены банкротятся, потому не обращают на это внимания. Одно дело продать свой продукт, другое - посчитать, сколько ты заработал на продаже.

Совладелец крупнейшей в Хэмптонсе компании по прокату лимузинов Антон Нестеров об уважении к клиентам и сотрудникам. Кроме того, чтобы быть всегда на стороне клиента, стоит прислушаться и к сотрудникам, которые добросовестно выполняют свою работу. Если такой сотрудник в спорной ситуации скажет, что клиент обманывает, я его поддержу.

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Основатель медиахолдинга UMH Борис Ложкин о мечтах и целях. Если хотите по-настоящему чего-то достичь, то стоит заменить абстрактные мечты четким планированием, сформулировать то, чего вы хотите достичь в жизни. Большинство людей этого не делает, а цели ставит просто для галочки.

Основатель концерна "Галнафтогаз" Виталий Антонов о работе по-белому. Для крупного бизнеса это необходимо. Как только вы начинаете отвлекаться на черные схемы, то прекращаете зарабатывать на объеме. Работа по-черному, несмотря на то, что практикуется многими крупными компаниями, бесперспективная.

Основатель инвестфонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий о выборе компаний для инвестирования. Прежде всего стоит смотреть на команду, а не на бизнес-планы. Жизнь быстро меняется и вместе с ней приходится менять стратегию развития компании.

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Литература, Книга, Бестселлер, Евгений Черняк, BIG MONEY. Принципы первых.
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