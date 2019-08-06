Ушла из жизни лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Новости культуры: Американской писательнице было 88 лет.

Умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе, американская писательница Тони Моррисон. Как сообщает Associated Press, она скончалась в возрасте 88 лет в одном из медицинских центров Нью-Йорка.

"Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и друзьями. Она была чрезвычайно преданной матерью, бабушкой и тетей, которая наслаждались временем, проведенным со своей семьей и друзьями. Непревзойденная писательница, которая дорожила написанным словом, своим ли собственным, или своих учеников, или кого-либо еще. Она жадно читала, и когда писала, то чувствовала себя как дома", - говорится в заявлении семьи.

Моррисон получила Нобелевскую премию в 1993 году. Награду присудили ей как писательнице, "которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности".

В своем творчестве Моррисон описывала быт темнокожих американских женщин. За свой самый известный роман "Возлюбленная" она также была удостоена Пулитцеровской премии в 1988 году.