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Ушла из жизни лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Ушла из жизни лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
19:17 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Американской писательнице было 88 лет.

Умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе, американская писательница Тони Моррисон. Как сообщает Associated Press, она скончалась в возрасте 88 лет в одном из медицинских центров Нью-Йорка.

"Тони Моррисон мирно скончалась прошлой ночью, окруженная семьей и друзьями. Она была чрезвычайно преданной матерью, бабушкой и тетей, которая наслаждались временем, проведенным со своей семьей и друзьями. Непревзойденная писательница, которая дорожила написанным словом, своим ли собственным, или своих учеников, или кого-либо еще. Она жадно читала, и когда писала, то чувствовала себя как дома", - говорится в заявлении семьи.

Моррисон получила Нобелевскую премию в 1993 году. Награду присудили ей как писательнице, "которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности".

 Ушел из жизни известный композитор и музыкант

В своем творчестве Моррисон описывала быт темнокожих американских женщин. За свой самый известный роман "Возлюбленная" она также была удостоена Пулитцеровской премии в 1988 году.

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Смерть, Писательница, Альманах, Альманах-2019, Тони Моррисон.
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