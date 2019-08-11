Скачать
Понедельник, 12.08.2019
США осуждают визит Путина в оккупированный Крым
США осуждают визит Путина в оккупированный Крым
Труба ответил на слова Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала
Труба ответил на слова Порошенко о "рейдерском захвате" телеканала
Ответный матч Зари и ЦСКА в Лиге Европы будут судить французы
Ответный матч Зари и ЦСКА в Лиге Европы будут судить французы
Назван фильм, который поборется за "Оскар-2020"
Назван фильм, который поборется за "Оскар-2020"

Для истинных любителей книг: литературные кафе в Киеве

Смотрите фото (6)
Для истинных любителей книг: литературные кафе в Киеве
20:25 Вс, 11 Август 2019 Телеграф kievvlast.com.ua Фото: pixabay

Новости культуры:Если у Вас есть свободное время для уединения в заведении, отличным вариантом станет литературное кафе.

  • 1

    Кнайп-клуб “Купідон”

    Его называют последним приютом украинской интеллигенции. Это старейший в Киеве бар и клуб. Первый настоящий литературно-художественный хаб. Здесь регулярно проводятся литературные вечера и кинопоказы. Поэты читают стихи, а “Купидон” угощает кофе. Заведение является единственной и самой старой в Украине регулярной еженедельной литературной достопримечательностью.

    Адрес: ул. Пушкинская, 1-2

  • 2

    Литературное кафе “Имбирь”

    Литературное кафе “Имбирь” – уютное место в центре Киева с открытым пространством и неуловимым ощущением свободы. “Имбирь” – это вегетарианский ресторан, где главенствует здоровая и правильная еда. Помимо здоровой еды, заведение предлагает посетителям широкий ассортимент из собственной библиотеки.

    Адрес: ул. Жилянская, 7

  • 3

    ХАРМС

    Каждое утро ХАРМС открывает свои двери, чтобы накормить гостей правильной пищей, приготовить качественный кофе и посоветовать хорошие книги. Основной миссией ХАРМС считает популяризацию качественной литературы. Коллекция заведения – редкий и особый non-fiction. Книги тщательно подбирали, опираясь лишь на свой вкус.

    Адрес: ул. Владимирская, 45а

  • 4

    Довженко книги.кава.кіно

    Место для тех, кто, входя в книжный магазин, провидит там час за часом и не следит за течением времени. В заведении достаточно литературы от лучших украинских и зарубежных издательств на разнообразные темы. В литературном кафе можно, неспешно попивая свежесваренный кофе, читать литературу, представленную на полках, или заказать что-то лично для себя.

    Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 43 а

  • 5

    Call me Cacao

    Call me Cacao – моно заведение, которое специализируется на какао. Помимо множества разновидностей напитка из какао бобов, в заведении можно найти литературу на любую интересующую Вас тему и присесть на подоконник, наслаждаясь книгой, какао и видом на Подол.

    Адрес: ул. Нижний Вал, 35

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Киев, Литература, Кафе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Душевные поздравления с Днем рождения на 12 августа
03 Верховный суд дважды отказал Коровченко в удовлетворении исков
04 Гороскоп на сегодня, 12 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Князев пояснил, почему невозможно одолеть янтарную мафию
Князев пояснил, почему невозможно одолеть янтарную мафию
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
Трубаров просит сменить главу ОПЗ
Протестующие в Москве хотят вернуться на улицы 17 августа
Протестующие в Москве хотят вернуться на улицы 17 августа
Так мило: Кайли Дженнер умилила поклонников снимками с дочерью
Так мило: Кайли Дженнер умилила поклонников снимками с дочерью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь