Для истинных любителей книг: литературные кафе в Киеве

1 Кнайп-клуб “Купідон” Его называют последним приютом украинской интеллигенции. Это старейший в Киеве бар и клуб. Первый настоящий литературно-художественный хаб. Здесь регулярно проводятся литературные вечера и кинопоказы. Поэты читают стихи, а “Купидон” угощает кофе. Заведение является единственной и самой старой в Украине регулярной еженедельной литературной достопримечательностью. Адрес: ул. Пушкинская, 1-2

2 Литературное кафе “Имбирь” Литературное кафе “Имбирь” – уютное место в центре Киева с открытым пространством и неуловимым ощущением свободы. “Имбирь” – это вегетарианский ресторан, где главенствует здоровая и правильная еда. Помимо здоровой еды, заведение предлагает посетителям широкий ассортимент из собственной библиотеки. Адрес: ул. Жилянская, 7

3 ХАРМС Каждое утро ХАРМС открывает свои двери, чтобы накормить гостей правильной пищей, приготовить качественный кофе и посоветовать хорошие книги. Основной миссией ХАРМС считает популяризацию качественной литературы. Коллекция заведения – редкий и особый non-fiction. Книги тщательно подбирали, опираясь лишь на свой вкус. Адрес: ул. Владимирская, 45а

4 Довженко книги.кава.кіно Место для тех, кто, входя в книжный магазин, провидит там час за часом и не следит за течением времени. В заведении достаточно литературы от лучших украинских и зарубежных издательств на разнообразные темы. В литературном кафе можно, неспешно попивая свежесваренный кофе, читать литературу, представленную на полках, или заказать что-то лично для себя. Адрес: ул. Бульварно-Кудрявская, 43 а