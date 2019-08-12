Стендап или стартап: книги об эффективных стратегиях

1 Алехандро Кремадес. Искусство фандрейзинга Книга одного из ведущих специалистов по фандрейзингу о том, как привлекать инвесторов, заключать сделки и другие вещи, которые необходимо знать предпринимателю, — это то, что обязан прочитать каждый, кто решил заниматься бизнесом. На ее страницах четко и доступно расписано, что должен делать новичок, чтобы успешно привлечь капитал. "Ведь на самом деле мы живем в золотую эпоху для предпринимательства, когда любая интересная идея, имеющая достаточное обоснование, может получить инвестиции. Разверните книгу — и вы узнаете, что для этого нужно", - советует Анджело Дж. Роблес, основатель и генеральный директор Ассоциации семейных офисов. Как получить капитал для развития собственного стартапа? Как разобраться во всех нюансах привлечения инвестиций? На чью помощь можно рассчитывать? Ответы на эти и другие подобные вопросы содержатся в книге Алехандро Кремадеса. По сути, это хорошо систематизированная, практически пошаговая инструкция относительно действий на каждом этапе привлечения капитала, которая содержит очень много полезных практических советов. В общем, фандрейзинг часто становится для предпринимателей неутешительным опытом, ведь их положение крайне неудобное: не разбираясь в тонкостях процесса, они не могут противостоять инвесторам, чьи знания обычно более чем исчерпывающие. Зато эта книга умело переводит искусство в научную плоскость. Обильно сдабривая ее страницы проверенными формулами, стратегиями и примерами из предпринимательской практики, ее автор оказывает будущим предпринимателям неоценимую услугу.

2 Дэниел Гоулман, Энн Макки, Ричард Бояцис. Эмоциональный интеллект лидера В этой книге эксперты по эмоциональному интеллекту объясняют, почему эмоции, умение понимать и сопереживать помогают, а не мешают лидеру руководить коллективом. Они также сосредотачиваются на том, как развить навыки эмоционального лидерства в себе. Долгое время люди считали, что эмоции в деловых отношениях вредят нормальной работе компаний. Однако управлять — это не только налаживать процессы, создавать стратегию и продуцировать сильные идеи. Настоящий лидер должен вдохновлять, пробуждать энтузиазм, поддерживать в людях мотивацию и находить их сильные стороны. Что дает лидеру сил гореть своей работой и оставаться верным компании? Как он создает атмосферу, благоприятную для креативных идей и инноваций? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в этой книге.

3 Джон Доэр. Измеряй важное. OKR. Простая идея для десятикратного роста Эта книга легендарного американского инвестора Джона Доэра является чрезвычайно интересным и смелым сочетанием прикладной бизнес-литературы и личных историй становления ряда феноменально успешных глобальных и локальных бизнесов и общественных организаций от гиганта Google до инновационной пиццерии Zume Pizza, от благотворительной кампании ONE лидера группы U2 Боно до Фондов Гейтсов. Большинство из них обязаны Джону Доэру как инвестору (например, Google, ведь именно Доэр вложил в "гаражный" стартап первые серьезные деньги) и все - как наставнику, учителю, советчику. Те, кто ищет практическую, пошаговую инструкцию внедрения OKR-целей и ключевых результатов в своей компании или организации, найдут в труде Доэра исчерпывающий и ловко написанный учебник. Однако по-настоящему уникальной эту книжку делает история наследственности, благодарности и передачи знаний от поколения к поколению. Не совсем то, чего ожидают от популярной бизнес-литературы, а следовательно показания, что огромные деньги и самый громкий успех могут быть также историями взаимного уважения и человечности.

4 Эрик Райз. Стартап без ошибок. Руководство по созданию успешного бизнеса с нуля "Стартап без ошибок" – обязательная книга для любого основателя компаний", – свидетельствует об этой книге Ноам Вассерман, профессор Гарвардской школы бизнеса. Что же касается ее актуальности, то несмотря на все пафосные заявления, не следует забывать, что настоящее требует прекратить зря тратить свое и чужое время и начать менять мир к лучшему, в том числе и в области бизнес-технологий. Поэтому именно благодаря книге "Стартап без ошибок" научиться создавать собственный прибыльный бизнес сможет любой, и главное, без особых проблем, ведь все успешные технологии описаны автором вполне понятно, подробно и без лишней сложности. И безусловно, читатели почувствуют большое вдохновение, ознакомившись с концепцией Эрика Райза — успешного предпринимателя, преподавателя Гарвардской школы бизнеса, консультант по развитию стартапов.