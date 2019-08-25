Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
День шахтера: Зеленский поздравил горняков с профессиональным праздником
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
Канада не хочет видеть РФ на встречах G7
Ковалев - Ярд. Видео боя
Ковалев - Ярд. Видео боя
Приметы и обряды на 25 августа - День Фотия и Аникиты
Приметы и обряды на 25 августа - День Фотия и Аникиты

Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность

Смотрите фото (10)
Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность
11:10 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Книги, которые заложат правильную основу понимания чести быть мужчиной.

  • 1

    Федор Достоевский "Братья Карамазовы"

    "Братья Карамазовы" - последнее произведение Достоевского. Писал он его 2 года. Но вынашивал идею, продумывал философию и главную мысль, кажется, всю свою жизнь. Этот роман как итог жизни, как итог философских исканий, терзаний и вопросов самого автора.

    Главные вопросы - это проблема свободы, морали и Бога. Длиною в весь роман дается три возможных ответа, к которым может предстать читатель.

    Первый - ответ старшего брата Ивана, который приходит к выводу, что "если Бога нет, значит, все дозволено". Второй - средний брат Алексей, который придерживается противоположного мнения - о действительном существовании Бога и бессмертии души. Младший брат - Дмитрий - в общем согласен с Алексеем. Знаменитая фраза из романа гласит об этом: "Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей". Но он оставляет место сомнению.

  • 2

    Джером Д. Сэлинджер "Над пропастью во ржи"

    Любимейшая книга всех школьников за всю школьную программу по зарубежной литературе. "Над пропастью во ржи" - это личный дневник каждого, кто раскроет его. В нем мысли и переживания каждого, абсолютно каждого из нас. Ни одна книга вам не подарит такое яркое ощущение того, как будто вы и есть сам автор, как будто ваши мысли были подслушаны и уже изложены на бумаге!

    Вместе с тем, рассказ Холдена, главного героя, наталкивает на мысли о своей жизни, чего же мы хотим на самом деле, кого мы любим по-настоящему, с кем нам на самом деле хорошо?..

  • 3

    Эрнест Хемингуэй "По ком звонит колокол"

    Это произведение - гимн человеку, который сталкиваясь лицом к лицу со смертью, одерживает победу над ней, сохраняя трезвость ума и чистоту побуждений. Роберт Джордан - специалист-подрывник, которого направили республиканские силы в самую гущу партизанской войны в Испании. Здесь он попадает в отряд Пабло, который, устав от всей этой неразберихи, отказывается выполнять опасные задания, рискую умереть ни за что. Несмотря на это, Джордан превозмогает все обстоятельства и выполняет свое задание, но какой же ценой…

    На протяжении того периода, что Джордан пребывает в отряде, он приобретает новый смысл жизни - Марию, девушку, чью жизнь разбомбила эта гражданская война. В нем сталкиваются два чувства долга - перед родиной и перед Марией. Как же он поступит?

  • 4

     Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея"

    Оскар Уайльд - наиболее цитируемый автор. "Потрет Дориана Грея" - самая популярная его книга, настольная книга для всех подростков, которые стоят на пороге взрослой жизни.

    Главный герой - тщеславный молодой человек, который обладал лишь двумя достоинствами: молодостью и красотой. Досели Дориан был скромным красивым мальчиком, который подавал большие надежды, но, встретив Генри, его темная дремлюющая сторона просыпается, и молодой человек понимает, что весь мир у его ног, если пожелает.

    Его потрет, нарисованный другом художником Бэзилом, становится его тайной и секретом, что кроет всю черную и прогнившую душу уже не юного "юнца".

  • 5

    Джон Стейнбек "Гроздья гнева"

    Лауреат Пулитцеровской премии 1939 года, одно из самых важных программных произведений английской и американской литературы в школах и колледжах - роман "Гроздья гнева".

    Сюжет прост: семья главного героя "терпит крушение" от бедствий, что принесла с собой Великая депрессия, и в надежде на лучшую жизнь все они переезжают на новое место. Опять таки эта история как путеводитель в жизни каждого, кто переживает не лучшие времена. Но обязательно все должно закончиться, а жизни читателя продолжиться наилучшим образом. Ведь мы - граждане своих стран, и заслуживаем на лучшую участь.

  • 6

    Франц Кафка "Превращение"

    Один из самых знаковых рассказов знаменитого мистика ХХ века Франца Кафки. Речь идет о человеке, который потерял себя. Почему так произошло? Однажды утром Грегор Замза просыпается насекомым. Сначала он потерял свою природу. Далее следует потеря семьи, которая, узнав о превращении, сторонится его, испытывает неприязнь. А ведь недавно Грегор был единственной опорой, кормильцем. Теперь он ничтожное насекомое.

    Трагедия "маленького человека", которого настиг рок непримиримой судьбы, никак не комментируется даже самим автором. Это констатация случившегося: теперь ты недостойное человеческого общества существо, к которому соответствующее отношение. Так что задумайтесь о своей жизни? Сможет ли она вместить в себе насекомое?

  • 7

    Дон Делилло "Белый шум"

    Критики называют эту книгу "комедией о страхе". Действительно, читатель на страницах найдет описание проведенных исследований в области разных человеческих фобий, а также страха смерти.

    На самом деле эта такая себе сатира на злобу дня - типичных людей, которые ходят на типичную работу, которые берут отпуск не ради отдыха и захватывающих впечатлений, а чтобы спастись от смерти, которую за собой приводить повседневная рутинная скука.

    Белый шум - это звуковые волны, спектральная мощность которых одинаковая на всех частотах. Примером такого шума может быть шум от спадающего водопада, также звук, который транслирует телевизор, когда не может уловить сигнал канала.

    В целом это именно та демонстрация всепоглощающей рутины, что царит в жизни большинства людей.

  • 8

    Джеймс Джойс "Улисс"

    "Современный Одиссей ХХ века" - так можно коротко охарактеризовать главного героя и сюжетные линии романа. "Улисс" - сам по себе уникальная в своем роде книга: временные рамки, на протяжении которых происходит действие, длиною в ОДИН ДЕНЬ. Но за эти сутки Леопольд Блум успевает побывать в разных местах, повстречать важных в жизни людей, проанализировать жизнь.

    То, что привлекает читателей, это своеобразная манера написания: во-первых, вы оказываетесь не в хронологическом порядке событий, а в сплошном вихре воспоминаний за день (в литературе такой прием получил название "поток сознания"); во-вторых, это отсутствие знаков препинания, что еще более подчеркивает бессвязность размышлений. По факту перед нами стенография мыслей, что проходят в человеческий мозг на протяжении дня.

  • 9

    Герман Гессе "Степной волк"

    Эта книга представляет собой описание души человека, который выпал из общества, который хочет покончить с душевными мучениями путем самоубийства. Достаточно депрессивная и запутанная история, порой теряешь ниточку сюжета и уже оказываешься глубоко в подсознании у главного героя.

    "Степной волк" - книга-практикум для начинающих психологов, но тяжелая литература для простого обывателя.

Сергею Жадану - 45: биография известного писателя

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Мужчины, Литература.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула прокомментировал аварию с участием его тещи
02 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
03 Гороскоп на завтра, 25 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Парубий постановил наградить ветеранов АТО и волонтеров
05 Порошенко рассказал, почему он отсутствовал на Шествии достоинства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Саммит G7: что на повестке дня 25 августа
Украина впервые за годы независимости провела успешные испытания космической ракеты
Впервые за 28 лет! Украина испытала космическую ракету
Адская жара и редкие дожди: прогноз погоды на 25-26 августа
Жара и редкие дожди: прогноз погоды
Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность
Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь