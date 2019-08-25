Для настощих мужчин: ТОП-9 книг, которые перевернут вашу реальность

1 Федор Достоевский "Братья Карамазовы" "Братья Карамазовы" - последнее произведение Достоевского. Писал он его 2 года. Но вынашивал идею, продумывал философию и главную мысль, кажется, всю свою жизнь. Этот роман как итог жизни, как итог философских исканий, терзаний и вопросов самого автора. Главные вопросы - это проблема свободы, морали и Бога. Длиною в весь роман дается три возможных ответа, к которым может предстать читатель. Первый - ответ старшего брата Ивана, который приходит к выводу, что "если Бога нет, значит, все дозволено". Второй - средний брат Алексей, который придерживается противоположного мнения - о действительном существовании Бога и бессмертии души. Младший брат - Дмитрий - в общем согласен с Алексеем. Знаменитая фраза из романа гласит об этом: "Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей". Но он оставляет место сомнению.

2 Джером Д. Сэлинджер "Над пропастью во ржи" Любимейшая книга всех школьников за всю школьную программу по зарубежной литературе. "Над пропастью во ржи" - это личный дневник каждого, кто раскроет его. В нем мысли и переживания каждого, абсолютно каждого из нас. Ни одна книга вам не подарит такое яркое ощущение того, как будто вы и есть сам автор, как будто ваши мысли были подслушаны и уже изложены на бумаге! Вместе с тем, рассказ Холдена, главного героя, наталкивает на мысли о своей жизни, чего же мы хотим на самом деле, кого мы любим по-настоящему, с кем нам на самом деле хорошо?..

3 Эрнест Хемингуэй "По ком звонит колокол" Это произведение - гимн человеку, который сталкиваясь лицом к лицу со смертью, одерживает победу над ней, сохраняя трезвость ума и чистоту побуждений. Роберт Джордан - специалист-подрывник, которого направили республиканские силы в самую гущу партизанской войны в Испании. Здесь он попадает в отряд Пабло, который, устав от всей этой неразберихи, отказывается выполнять опасные задания, рискую умереть ни за что. Несмотря на это, Джордан превозмогает все обстоятельства и выполняет свое задание, но какой же ценой… На протяжении того периода, что Джордан пребывает в отряде, он приобретает новый смысл жизни - Марию, девушку, чью жизнь разбомбила эта гражданская война. В нем сталкиваются два чувства долга - перед родиной и перед Марией. Как же он поступит?

4 Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд - наиболее цитируемый автор. "Потрет Дориана Грея" - самая популярная его книга, настольная книга для всех подростков, которые стоят на пороге взрослой жизни. Главный герой - тщеславный молодой человек, который обладал лишь двумя достоинствами: молодостью и красотой. Досели Дориан был скромным красивым мальчиком, который подавал большие надежды, но, встретив Генри, его темная дремлюющая сторона просыпается, и молодой человек понимает, что весь мир у его ног, если пожелает. Его потрет, нарисованный другом художником Бэзилом, становится его тайной и секретом, что кроет всю черную и прогнившую душу уже не юного "юнца".

5 Джон Стейнбек "Гроздья гнева" Лауреат Пулитцеровской премии 1939 года, одно из самых важных программных произведений английской и американской литературы в школах и колледжах - роман "Гроздья гнева". Сюжет прост: семья главного героя "терпит крушение" от бедствий, что принесла с собой Великая депрессия, и в надежде на лучшую жизнь все они переезжают на новое место. Опять таки эта история как путеводитель в жизни каждого, кто переживает не лучшие времена. Но обязательно все должно закончиться, а жизни читателя продолжиться наилучшим образом. Ведь мы - граждане своих стран, и заслуживаем на лучшую участь.

6 Франц Кафка "Превращение" Один из самых знаковых рассказов знаменитого мистика ХХ века Франца Кафки. Речь идет о человеке, который потерял себя. Почему так произошло? Однажды утром Грегор Замза просыпается насекомым. Сначала он потерял свою природу. Далее следует потеря семьи, которая, узнав о превращении, сторонится его, испытывает неприязнь. А ведь недавно Грегор был единственной опорой, кормильцем. Теперь он ничтожное насекомое. Трагедия "маленького человека", которого настиг рок непримиримой судьбы, никак не комментируется даже самим автором. Это констатация случившегося: теперь ты недостойное человеческого общества существо, к которому соответствующее отношение. Так что задумайтесь о своей жизни? Сможет ли она вместить в себе насекомое?

7 Дон Делилло "Белый шум" Критики называют эту книгу "комедией о страхе". Действительно, читатель на страницах найдет описание проведенных исследований в области разных человеческих фобий, а также страха смерти. На самом деле эта такая себе сатира на злобу дня - типичных людей, которые ходят на типичную работу, которые берут отпуск не ради отдыха и захватывающих впечатлений, а чтобы спастись от смерти, которую за собой приводить повседневная рутинная скука. Белый шум - это звуковые волны, спектральная мощность которых одинаковая на всех частотах. Примером такого шума может быть шум от спадающего водопада, также звук, который транслирует телевизор, когда не может уловить сигнал канала. В целом это именно та демонстрация всепоглощающей рутины, что царит в жизни большинства людей.

8 Джеймс Джойс "Улисс" "Современный Одиссей ХХ века" - так можно коротко охарактеризовать главного героя и сюжетные линии романа. "Улисс" - сам по себе уникальная в своем роде книга: временные рамки, на протяжении которых происходит действие, длиною в ОДИН ДЕНЬ. Но за эти сутки Леопольд Блум успевает побывать в разных местах, повстречать важных в жизни людей, проанализировать жизнь. То, что привлекает читателей, это своеобразная манера написания: во-первых, вы оказываетесь не в хронологическом порядке событий, а в сплошном вихре воспоминаний за день (в литературе такой прием получил название "поток сознания"); во-вторых, это отсутствие знаков препинания, что еще более подчеркивает бессвязность размышлений. По факту перед нами стенография мыслей, что проходят в человеческий мозг на протяжении дня.