Скачать
Четверг, 19.09.2019
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Вольфсбург 2:0 Александрия: онлайн-трансляция матча ЛЕ (1-й тайм, Видео)
Вольфсбург 2:0 Александрия: онлайн-трансляция матча ЛЕ (1-й тайм, Видео)
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Восточные сказки: книги, которые могут приоткрыть завесу тайны в мир пустынь

Смотрите фото (8)
Восточные сказки: книги, которые могут приоткрыть завесу тайны в мир пустынь
22:20 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости культуры:Перед вами самые лучшие книги с колоритом восточных стран за последние годы.

  • 1

    "Сандаловое дерево", Элли Ньюмарк

    Интригующая книга в лучших традициях приключенческого и романтического повествования, приправленная тайнами и загадками, историческими флэшбеками и, конечно, восточным шармом. События в романе происходят в индийской деревеньке, куда уж ближе к пониманию этой культуры. Главные герои же – люди западной цивилизации.

    Эви с мужем и сыном приезжают в Индию и селятся в древнем бунгало в небольшой деревне. Женщина надеется, что поездка сплотит их семью, однако чужая страна слишком экзотична и непонятна, муж отдаляется, а у нее нет чем заняться, нет своего дела. Однако наводя порядок в их новом доме, Эви обнаруживает тайник с письмами. Разобравшись в ветхих листах, женщину поглощает история владелицы писем, что жила здесь 100 лет назад. Эви не раздумывая кидается в поиски дальше и дальше, а роман в письмах увлекает нас в глубины чужих жизней и большой истории, завлекая ароматом тайн и индийских пряностей. Такая увлекательная книга, читающаяся за один присест, идеально подойдет для отпуска.

  • 2

    "Далекие шатры", Мэри Маргарет Кей

    Эту эпичную саг, называемую одной из самых значимых для нашего времени, критики в свое время сравнили с "Унесенными ветром" Митчелл и "Поющими в терновнике" Маккалоу. И правда, динамики и событий тут хватит на десять первоклассных томов. Перед нами одна из самых значимых книг, написанных женщинами.

    Аристократ по рождению, Аштон волей судьбы воспитывался простой индийской женщиной и считает, что его родина – именно Индия. Согласно древним легендам, он хранил веру, что за заснеженными вершинами гор Дур-Хайма, которые еще называют Далекими Шатрами, он найдет свое счастье и предназначение. И действительно после смерти приемной матери он едет учиться в Англию, чтобы вернуться в Индию уже мужчиной. Здесь его не считают своим, а он не думает, что англичанин. Потерянный среди двух стран, он должен сопроводить двух принцесс через горною кряду на их свадьбы. В долгом пути он влюбляется в одну из девушек и эта любовь взаимна. У нее нет будущего, но события начинают развиваться совсем по-другому.

  • 3

    "Шантарам", Грегори Дэвид Робертс

    О "Шантараме" не слышал разве что человек, который никогда ничего не читает и не заходит в интернет. Этот роман стал одним из самых значимых и продаваемых в 21 веке. В мире продано свыше 4 миллионов экземпляров книги, она получила огромное количество разных премий и номинаций. Самого автора Грегори Робертса сравнивают то с Хемингуэем, то с Мелвиллом.

    На самом же деле перед нами реальная история человека, которому удалось вырваться из самых трущоб и низов общества наверх, просто немного приправленная художественной каймой. Подобно самому писателю, главный герой имел проблемы с законом и долгое время скрывался от правосудия. Лишившись возможности видеться с ребенком после развода, он связался с наркотиками, получил срок в Австралии и бежал от заключения в Бомбей. Там началась его новая жизнь и познание этой новой, такой странной культуры. Здесь он был фальшивомонетчиком, контрабандистом, банальным вором, продавал оружие, ввязывался в разборки индийской мафии, которая еще жестче, чем итальянская. Но самое главное, что ему удалось уцелеть, найти свою любовь и завязать с прошлой жизнью.

  • 4

    "Сорок правил любви", Элиф Шафак

    Абсолютный мировой бестселлер своего времени, книга, переведенная на 30 языков по всему миру и главное, пробуждающая даже в израненном сердце веру в будущее. Тут также тесно переплетаются Восток и Запад, показывая, что для истинных чувств неважны места и география.

    События романа поделены на два временных пласта. Один сюжет идет по канве нашего времени, второй происходит в тринадцатом веке. Там, в небольшом восточном поселении, несколько людей, которые считают себя поборниками традиционной веры, платят лучшему убийце, чтобы расправиться с Шамсом Тебризи, проповедником, рассказывающим о непонятных 40 правилах настоящей любви. Те, кто искренне верит в силу чувств и в искренность, в доброту и правду, долго не живут и многим мешают. В настоящее время девушка, главная героиня, трудящаяся в литературном агентстве, получает на проверку и вычитку рукопись, которая отсылает ее в те события минувших веков. Чем дальше она читает роман, тем больше влюбляется в его автора, даже не видя творца ни разу в живую.

  • 5

    "Кровь цветов", Анита Амирезвани

    Пожалуй, можно смело сказать, что "Кровь цветов" – один из самых ярких дебютных романов последнего времени из США. Тем удивительнее, что эта история происходит в восточных декорациях. Это также удивительный роман о семейных узах и самых мрачных скелетах в шкафах.

    Героиня считает город Исфахан городом мечты и грез. Здесь вверх устремляются красивейшие мечети, висят над величественными реками красивые мосты, базары и улицы образуют лабиринт, а на улице запросто можно встретить гарем шаха в полном составе. Но больше всего в этом городе ценят ковры невероятного качества, которые буквально могут цениться выше золота и чести. И героиня понимает, что продаст даже душу, чтобы тоже творить искусство коврового мастерства. А сама ее судьба похожа на плетение искусного ковра.

  • 6

    "Имя мне – Красный", Орхан Памук

    Памук – известнейший писатель родом из Турции, обладатель множества престижных наград, самой значимой из них является Нобелевская премия. Почти все его романы так или иначе затрагивают Стамбул, описанный с невероятной любовью и знанием самых потаенных его уголков. Памук мастерски рассказывает о величественных рассветах и трагичных закатах Стамбула.

    Но самое главное, во всех его рассказах и книгах неминуемо встречаются восточная и западная культуры. Именно эта встреча подробно и мастерски описывается в этом романе мэтра большой прозы. Как и во всех книгах автора, события перенесены в Стамбульские кварталы шестнадцатого века. Здесь воедино сплетаются любовь и вражда, детективные мотивы и исторические справки, таинства создания миниатюр и восточные легенды. Турецкий султан повелел изготовить книгу, в которой бы сочетались элементы сразу двух культур – неслыханный вызов для своего времени. Художники сомневаются и бояться прогневать кого-то, кто может быть и могущественнее султана. И проливается кровь, алая, словно миниатюры в таинственной книге.

  • 7

    "Али и Нино", Курбан Саид

    Пожалуй, книга заслуживает звание самого таинственного произведения 20 века. Впервые она издавался почти полвека назад в Германии. После этого оригинал исчез без следа, будто магическим образом, а весь мир гадает и пытается выяснить, кого же скрыл псевдоним – опытного мастера или писателя-новатора. Нет никаких зацепок и никаких отсылок к настоящей личности этого человека.

    Вдвойне удивительно, что автор скрывает свое имя, ведь он создал удивительную и даже гениальную историю. Здесь мы получаем сильную и несломленную никакими обстоятельствами романтику, сама история бежит по двум сюжетам то на Кавказе, то в Иране, и все это на фоне искусно истории прошлого века, самого его начала. В наши дни роман бесчисленное количество раз переиздавался и переводился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Литература, Чтение, Что почитать, Западная интрига.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы
04 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
Сенниченко назначен главой Фонда госимущества
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь