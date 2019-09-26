Скачать
Четверг, 26.09.2019
Правительство изменило закон о формировании ОТГ: что изменится
Правительство изменило закон о формировании ОТГ: что изменится
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Порошенко празднует 54 года: жизненный путь 5-го президента (Фото)
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Девин Хэйни назвал слабые стороны Ломаченко
Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании
Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании

Эрих Мария Ремарк: лучшие произведения немецкого писателя

Смотрите фото (11)
Эрих Мария Ремарк: лучшие произведения немецкого писателя
12:16 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: www.pinterest.com

Новости культуры:Эрих Маря Ремарк (Эрих Пауль Ремарк) – один из самых читаемых и любимых немецких писателей 20 века.

  • 1

    "На Западном фронте без перемен"

    Роман издан в 1929 году. Это попытка автора рассказать миру о потерянном поколении, о своем поколении, которое погубила война. Даже, если ты не погиб на фронте, война все равно тебя погубила. Вчерашним мальчишкам пришлось быстро научиться быть взрослыми. А сколь тысяч таких юношей, как Ремарк, не вернулись с фронта? Но вернулся ты или нет, все равно на фронте без перемен…

  • 2

    "На Западном фронте без перемен. Возвращение"

    Роман издан в 1931 году и является продолжением предыдущего произведения. Он назван "самым величайшим книжным успехом всех времен" и лучшим повествованием о Первой Мировой войне. Главные герои - те же, что и в предыдущей книге, но которые вернулись домой. Для них война все еще не закончилась. Теперь она убивает их души.

  • 3

    "Искра жизни"

    Роман, вышедший в 1952 году, посвящен родной сестре автора. Нацисты арестовали ее в 1943 году за антифашистскую агитацию и обезглавили. Действие книги происходит в вымышленном концлагере, автор основывался на данных о Бухенвальде. Произведение никто не хотел издавать, и критика приняла его "в штыки". Однако жертвами концлагерей он пришелся по душе. Поскольку они знают, что когда отнято все, остается только искра жизни, которая дает силы выжить и жить дальше.

  • 4

    "Время жить и время умирать"

    Антивоенное произведение, изданное в 1954 году. События романа происходят в 1944 году, во время отступления немецких солдат из СССР. Главный герой получает приказ - расстрелять четверых партизан. Однако вместо этого, он убивает своего командира. В "благодарность" один из партизан убивает своего спасителя. Настало время умирать. А настанет ли когда-нибудь время жить?

  • 5

    "Черный обелиск"

    Роман издан в 1956 году. В основу произведения положены реальные события из жизни автора, когда он работал в мастерской, изготавливающей надгробные памятники. Главный герой похож на Ремарка, игравшего на органе за бесплатный обед. Он только что вернулся с войны. Надо было как-то выживать. Надо было "зализывать" душевные раны, надо продавать не нужные никому черные обелиски…

  • 6

    "Жизнь взаймы"

    Роман был опубликован в немецком журнале в 1959 году. Первое книжное издание вышло в 1961 году под названием "Небеса не знают любимчиков". Психологическое произведение без политической составляющей. В основе романа - любовные отношения пары, в которой девушка смертельна больна. Когда настанет последний ее день? Или она уже давно живет взаймы…

  • 7

    "Ночь в Лиссабоне"

    Роман напечатали в журнале в 1961 году, а на следующий год вышла полномасштабная книга. Главный герой со своей девушкой бежит от фашистов, пытаясь достать билеты на пароход. Один человек обещает дать ему билеты, если тот выслушает его рассказ. Незнакомец всю ночь рассказывает о своей драматической жизни и трагедии Европы, пораженной фашизмом.

  • 8

    "Тени в раю"

    Роман опубликован в 1971 году после смерти Ремарка его вдовой. Главный герой - журналист, приезжающий в конце войны в Америку. Он собирает истории беженцев, наполненные трагизмом и психологическими травмами, принесенными войной. У каждого из них своя судьба: кто-то начинает "запивать" душевные муки, другой уходит с головой в работу, третий становится законченным циником. Все они тени, пытающиеся приспособиться к мирной жизни, к жизни в раю, без войны.

  • 9

    "Три товарища"

    Пожалуй, самый известный и любимый роман Ремарка, изданный в Дании в 1936 году. Его называют "самым красивым романом о любви и дружбе 20 столетия". Три друга, три товарища. Такие разные, из разных социальных слоев, с разными судьбами. В центре произведения - любовь одного из друзей и его девушки.

  • 10

    "Триумфальная арка"

    Также один из самых знаменитых произведений писателя. Опубликовано оно в Америке в 1946 году. Предполагается, что прототипом главной героини стала Марлен Дитрих, с которой у автора был бурный любовный роман, оставивший ему неизлечимые душевные раны. События происходят перед Второй Мировой войной. Главный герой - квалифицированный хирург, эмигрировавший из Германии во Францию, без гражданства. Вынужденный постоянно скрываться, он и днем, и ночью оперирует пациентов. Роман заканчивается началом войны.

Короля хоррора Стивен Кинг: подборка лучших книг

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Литература, Классика, Немецкий писатель, Эрих Мария Ремарк, Классические книги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
02 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
04 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
05 Украина и Египет будут сотрудничать в сфере туризма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Берите зонтики, будет дождить: прогноз погоды на четверг
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
Зеленский: На меня никто давить не может и никто давить не будет (Видео)
От зама Авакова до зама Клименко: у главы Нацполиции появился помощник
У главы Нацполиции появился заместитель
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь