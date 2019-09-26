Эрих Мария Ремарк: лучшие произведения немецкого писателя

1 "На Западном фронте без перемен" Роман издан в 1929 году. Это попытка автора рассказать миру о потерянном поколении, о своем поколении, которое погубила война. Даже, если ты не погиб на фронте, война все равно тебя погубила. Вчерашним мальчишкам пришлось быстро научиться быть взрослыми. А сколь тысяч таких юношей, как Ремарк, не вернулись с фронта? Но вернулся ты или нет, все равно на фронте без перемен…

2 "На Западном фронте без перемен. Возвращение" Роман издан в 1931 году и является продолжением предыдущего произведения. Он назван "самым величайшим книжным успехом всех времен" и лучшим повествованием о Первой Мировой войне. Главные герои - те же, что и в предыдущей книге, но которые вернулись домой. Для них война все еще не закончилась. Теперь она убивает их души.

3 "Искра жизни" Роман, вышедший в 1952 году, посвящен родной сестре автора. Нацисты арестовали ее в 1943 году за антифашистскую агитацию и обезглавили. Действие книги происходит в вымышленном концлагере, автор основывался на данных о Бухенвальде. Произведение никто не хотел издавать, и критика приняла его "в штыки". Однако жертвами концлагерей он пришелся по душе. Поскольку они знают, что когда отнято все, остается только искра жизни, которая дает силы выжить и жить дальше.

4 "Время жить и время умирать" Антивоенное произведение, изданное в 1954 году. События романа происходят в 1944 году, во время отступления немецких солдат из СССР. Главный герой получает приказ - расстрелять четверых партизан. Однако вместо этого, он убивает своего командира. В "благодарность" один из партизан убивает своего спасителя. Настало время умирать. А настанет ли когда-нибудь время жить?

5 "Черный обелиск" Роман издан в 1956 году. В основу произведения положены реальные события из жизни автора, когда он работал в мастерской, изготавливающей надгробные памятники. Главный герой похож на Ремарка, игравшего на органе за бесплатный обед. Он только что вернулся с войны. Надо было как-то выживать. Надо было "зализывать" душевные раны, надо продавать не нужные никому черные обелиски…

6 "Жизнь взаймы" Роман был опубликован в немецком журнале в 1959 году. Первое книжное издание вышло в 1961 году под названием "Небеса не знают любимчиков". Психологическое произведение без политической составляющей. В основе романа - любовные отношения пары, в которой девушка смертельна больна. Когда настанет последний ее день? Или она уже давно живет взаймы…

7 "Ночь в Лиссабоне" Роман напечатали в журнале в 1961 году, а на следующий год вышла полномасштабная книга. Главный герой со своей девушкой бежит от фашистов, пытаясь достать билеты на пароход. Один человек обещает дать ему билеты, если тот выслушает его рассказ. Незнакомец всю ночь рассказывает о своей драматической жизни и трагедии Европы, пораженной фашизмом.

8 "Тени в раю" Роман опубликован в 1971 году после смерти Ремарка его вдовой. Главный герой - журналист, приезжающий в конце войны в Америку. Он собирает истории беженцев, наполненные трагизмом и психологическими травмами, принесенными войной. У каждого из них своя судьба: кто-то начинает "запивать" душевные муки, другой уходит с головой в работу, третий становится законченным циником. Все они тени, пытающиеся приспособиться к мирной жизни, к жизни в раю, без войны.

9 "Три товарища" Пожалуй, самый известный и любимый роман Ремарка, изданный в Дании в 1936 году. Его называют "самым красивым романом о любви и дружбе 20 столетия". Три друга, три товарища. Такие разные, из разных социальных слоев, с разными судьбами. В центре произведения - любовь одного из друзей и его девушки.