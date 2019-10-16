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Сегодня во Франкфурте открывается крупнейшая книжная ярмарка

Сегодня во Франкфурте открывается крупнейшая книжная ярмарка
09:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:Украина представлена большим количеством издательств.

Во Франкфурте-на-Майне в среду, 16 октября, начинает работу 71-й Франкфуртская книжная ярмарка, крупнейший в мире.

В этом году на Украинском национальном стенде, который официально откроется в 14 по местному времени, представлены 28 издательств и других организаций — наибольшее количество за годы участия в ярмарке (почти вдвое больше, чем в прошлом году). Также книги лучшего книжного дизайна Книжного Арсенала, экспозиция Украинского института книги, на которой будут книги, отобранные экспертами для трех каталогов: современной украинской прозы, поэзии и детских книг. На стенде, лозунг которого Ukraine: History of Stories, представят проекты Ukraїner, Наші Інші и UPHA Made in Ukraine.

Кроме Украинского института, книги впервые представит Украинский культурный фонд, который примет участие в фестивале ARTS+.

Традиционно будут проходить чтения, встречи с читателями, литературные презентации и обсуждения. Запланирована, в частности, презентация немецкого перевода книги бывшего пленника Кремля, режиссера Олега Сенцова "Жизня" ("Leben") и дискуссия "Пять лет борьбы", презентация эссе на английском Understanding Ukraine.

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Программа Национального стенда насчитывает 16 разноплановых событий. В них, в частности, принимают участие Андрей Курков, Владимир Ермоленко, Карл Шлегель, Вахтанг Кебуладзе, Юрий Андрухович, Таня Малярчук, Сергей Жадан, Мирослав Маринович, Алим Алиев, Гаська Шиян, Марилуизе Бек, Ирена Карпа и другие.

Всего в выставке, которая будет проходить 16-20 октября, принимают участие 7450 экспонентов из 104 стран; будет организовано 50 событий.

Почетный гость этого года – Норвегия. Во Франкфурт приехали премьер-министр страны Эрна Солберг и Кронпринцесса Метте-Марит. Среди прочих – новый нобелевский лауреат в области литературы Ольга Токарчук, лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и другие.

Ярмарка проводится с 1949 года и считается крупнейшей подобной в мире. Ее директор Юрген Боос на пресс-конференции призвал игроков отрасли и медиа держать руку на пульсе во "времена радикальных трансформаций" и нести ответственность за формирование общественного мнения.

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Литература, Книжная ярмарка, Франкфурт, Ярмарка книг.
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