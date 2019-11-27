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Среда, 27.11.2019
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ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Победителей объявят на церемонии, которая состоится 13 декабря 2019 года.

ВВС News Украина обнародовала короткие списки литературной премии "Книга года-2019", "Книга года - Эссеистика-2019" и "Детская книга года-2019", которая проводится в партнерстве с Культурной программой ЕБРР.

Об этом сообщается в среду, 27 ноября, на сайте телерадиокомпании.

В короткий список в номинации "Книга года BBC-2019", который избирался из 24 изданий, вошли следующие произведения:

Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.

Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.

Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.

Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

В короткий список в номинации "Детская Книга года BBC - 2019", который отбирался из 11 изданий, вошли следующие произведения:

Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.

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Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.

Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019.

Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.

В короткий список в номинации "Книга года - Эссеистика-2019" вошли следующие издания:

Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.

Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

В жюри конкурса входят: Вера Агеева, профессор, Национальный университет "Киево-Могилянская академия"; Ольга Герасимюк, журналистка, член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания; Виталий Жежера, писатель, журналист; Тарас Лютый, философ, писатель; Светлана Пыркало, советник по вопросам культуры ЕБРР; Марта Шокало, выпускающий редактор ВВС Украина.

Как отмечается в сообщении, победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £1 000. В то же время издатели книг-победителей в трех номинациях получат право использовать логотип премии "Книга года" на следующих изданиях.

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Литература, Книга года, Книжки, Книга года-2019.
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