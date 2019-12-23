Новый год уж на пороге: чарующие книги, которые непременно понравятся малышам

1 "Новый год" (издание с окошками) Великолепное издание для малышей, ведь они просто обожают рассматривать книжки с окошками! Яркие иллюстрации и забавные истории помогут детям ощутить сказочную атмосферу новогодних праздников. Вместе с забавными героями книги "Новый год", маленькие читатели подружатся с Дедушкой Морозом и насладятся зимними играми со снежками, санками и катанием на коньках. А еще дети узнают о том, как можно украсить дома для празднования Нового года, чтобы сделать его незабываемым и чудесным.

2 "Новогодние заботы Санта-Клауса" Сложно представить празднование Нового года без таких замечательных персонажей, как Дед Мороз или Санта-Клаус. Из книги "Новогодние заботы Санта-Клауса" ребятишки узнают, какую важную роль выполняет Санта и как непросто ему приходится в предпраздничной суете. У Санты полно хлопот, зато и помощников у него хоть отбавляй. А куда ж без них? Ведь надо успеть подготовить все подарки и развести их послушным деткам всего мира. Хотите получить подарок? Тогда узнайте, как стать хорошими. Эта яркая книжка со смешными картинками точно понравится малышам.

3 "Страна игрушек. Виммельбух" Родители малышей знают, как быстро любимые детьми книги рвутся и портятся. Это издание истории "Страна игрушек. Виммельбух" просто создано для детской библиотеки: пухлый переплет и твердые страницы из картона сохранят книгу от зачитывания до дыр. Ребятня с удовольствием будет рассматривать красивые картинки, созданные великолепным детским иллюстратором, Тони Вульфом. Маленькие читатели точно придут в восторг от путешествия по Стране игрушек.

4 "Мышка Вера и ее друзья" Голландская художница – Марьолейн Бастин – известна своими очаровательными картинами, изображающими прелестных зверушек. Рассматривая такие душевные иллюстрации сказки "Мышка Вера и ее друзья", юные читатели с детства развивают в себе любовь к братьям нашим меньшим. Малыши подружатся с мышкой Верой, познакомятся с ее замечательными друзьями и узнают, как эта веселая компания встречает Рождества в синем домике, что на опушке леса. А еще тут есть интересные и простые советы для подготовки к празднику.

5 "Как Уинстон доставил Рождество" Прелестная история, полная ненавязчивой морали о том, как важно быть добрым, щедрым и смелым. И пусть поступки крохотного мышонка кажутся маленькими, на самом деле Уинстон творит великие дела. "Как Уинстон доставил Рождество" расскажет о том, что даже небольшое доброе дело дарит радость окружающим. Смелый Уинстон думает не о себе, а о других, а потому отправляется искать Чудодея. Малютка должен передать волшебнику потерянное письмо. Вас ждут захватывающие рождественские приключения.

6 "Мопс, который мечтал стать северным оленем" А вот эту историю не мешало бы прочесть еще и взрослым. Слишком часто мы забываем о ценности семейных праздников. Сказка "Мопс, который мечтал стать северным оленем" напомнит всем о том, что Новый год и Рождество – пора примирений! Что делать, если праздничного настроения все нет и нет? Семья и друзья ходят мрачнее тучи, все рассорились… А ведь на носу Рождество! К счастью, ситуацию исправит милый мопсик по кличке Пегги. У песика есть отличный план действий: надо примерить всех родных, превратиться в северного оленя и осуществить самые заветные желания героев. Осталось только придумать, как же все это сделать. Есть идеи?

7 "Котенок Ириска и снежное приключение!" Важно с малых лет воспитывать в детях любовь к братьям нашим меньшим. Почаще напоминайте им золотые слова Антуана де Сент-Экзюпери о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Именно этому и учит замечательная история "Котенок Ириска и снежное приключение!", взращивая в детях доброту. Жила-была маленькая девочка по имени Люси, которая всем сердцем любила животных. Однажды Люси нашла котенка и стала упрашивать родителей приютить кроху. Шерстка маленькой кошечки была изумительного золотистого цвета, за что ее прозвали Ириской. Ах, до чего же вкусное имя! Но однажды Ириска пропала, а на улице начался жуткий снегопад. Будьте уверены, Люси не бросит друга в беде. Наша смелая героиня отправится на поиски пушистой Ириски и обязательно ее найдет.

8 "Чудеса в зимнюю ночь" Есть книги с такими иллюстрациями, от одного взгляда на которые в душе поднимается волна нежности, тепла и доброты. И, будьте уверены, именно их ощутит малыш, увидев замечательные рисунки на этих страницах. "Чудеса в зимнюю ночь" – это душевный сборник с добрыми историями от детских писателей. Малыши смогут увидеть мир глазами симпатичного щенка, а так же познакомятся с необычным воришкой наоборот (он приносит людям вещи, а не крадет их). Ребят ждут приключения малиновки, лисенка, ежика, имбирного мышонка и многих других очаровательных персонажей. А еще малыши узнают множество секретов жизни: что бояться не зазорно, куда важнее уметь справляться со страхом; что упорство и труд всегда приносят плоды и что дружба – самый ценный подарок.

9 "Раскрой сказку. Интерактивная книга" Честно говоря, я завидую современным малышам, ведь в их детстве есть потрясающие книги, иллюстрации которых буквально оживают, совсем как в интерактивной книге "Раскрой сказку". Дети смогут контактировать с персонажами сказок, используя всевозможные закладки и кармашки. Эта красочная книга совсем не похожа на другие произведения. В ней главные герои те, кого принято считать злодеями. Малыши узнают все тайны сказочных злюк, научившись преодолевать свои страхи. Да разве кто станет бояться Серого Волка, если его можно подергать за хвостик?