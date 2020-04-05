Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок

Новости культуры:Одесский международный кинофестиваль и Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" ищет украинские произведения для экранизации.

Одесский кинофестиваль и Х фестиваль "Книжный Арсенал" продлили до 1 мая прием заявок на книжный питчинг - проект, призванный найти современные украинские книги с потенциалом для экранизаций как художественные игровые фильмы.

Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

"Заявки на участие в питчинге принимались до 31 марта. Первый этап Book Pitch должен был состояться 20 - 24 мая во время Х "Книжного Арсенала". Финал - на Film Industry Office Одесского международного кинофестиваля (10 - 18 июля). Однако из-за карантина Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" перенесен на конец августа. С учетом этого организаторы Book Pitch продлевают срок приема заявок еще на месяц - до 1 мая", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после обработки селекционной комиссией в составе литературных и кинокритиков, продюсеров, режиссеров и сценаристов будет выбрано до 15 произведений-финалистов. Их авторов пригласят к участию в питчинге во время "Книжного Арсенала" в Киеве. Там эксперты отберут пять победителей, чьи произведения будут представлены на Film Industry Office Одесского МКФ. 5 лучших произведений будут представлены украинским и международным инвесторам киноиндустрии для потенциальной экранизации.

Подать заявку на участие в проектах можно на сайте ОМКФ по ссылке.

К участию допускаются литературные художественные произведения, опубликованные в 2018 - 2020 годах, тиражом не менее 1000 экземпляров, которые имеют потенциал для экранизации (художественный игровой фильм). Произведение должно иметь положительные рецензии критиков. Награды и премии являются преимуществом. Также преимущество будут иметь произведения, представленные на международных фестивалях и книжных ярмарках. Аппликант гарантирует, что имеет необходимые права на экранизацию произведения. Заявки принимаются от авторов, издательств и литагентов. Один заявитель может подать не более 5 произведений.