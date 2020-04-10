Презентация книги Джима Керри переносится

Новости культуры:Издатель решил перенести презентацию книги на осень.

Выпуск мемуаров Джима Керри под названием Memoirs and Misinformation откладывается на полгода.

Как сообщает The Hollywood Reporter, изначально книга должна была увидеть свет 5 мая, однако издательство Alfred A. Knopf решило назначить выход на 6 октября.

Мемуары Керри будут представлять собой роман, который станет наполовину автобиографическим и опишет "деконструкцию личности".

Актер написал книгу в соавторстве с Даной Вачон, с которым они вспомнили истории из жизни Джима, связанные как с его карьерой, так и личной жизнью.