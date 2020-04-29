Сказки перед сном: чарующие книги, которые очень понравятся Вашему малышу

1 "Винни-Пух и все-все-все", Алан Милн Неуклюжий плюшевый мишка по кличке Пух стал героем множества восхитительных экранизаций, основанным по книге, которую Милн сочинил для своего маленького сынишки. Сластена, непоседа и озорник постоянно исследует необъятный окружающий мир, знакомясь с самыми разнообразными обитателями Зачарованного леса. В этой книге множество милых персонажей, в которых просто невозможно не влюбиться.

2 "Маленький принц", Антуан де Сент-Экзюпери История о мальчике, живущем на далекой-далекой планете, считается одним из величайших шедевров в сокровищнице мировой литературы. Путешествую с крохой-принцем по свету, мы встречаем странных взрослых, поражающих нас своим поведением. Они давным-давно забыли о том, что значит быть ребенком и жадно впитывать в себя красоту мира: вдыхать благоухание бутонов розы, гладить мягкую шерстку ласкового зверька, любоваться звездами… Восхитительное творение французского писателя одинаково любимо и детьми, и их родителями. Оно воспитывает самые лучшие черты, помогая ребятам и во взрослой жизни сохранить в сердце доброту и любовь ко всему живому.

3 "Сказки дядюшки Римуса", Джоэль Харрис Как приятно полистать перед сном яркий сборник сказок Римуса, любуясь забавными иллюстрациями с персонажами историй. Братец Лис, Братец Кролик, Братец Волк и все прочие герои олицетворяют собой различные человеческие характеры, показывая нам на примере своего поведения, каких ошибок следует избегать в общении с другими людьми. Многие именитые писатели с нежным трепетом отзывались об этой книге, считая ее одним из самых важных произведений для детей.

4 "Алиса в Стране чудес", Льюис Кэрролл Как же можно обойти стороной одну из самых волшебных сказок из когда-либо созданных? Просто дух захватывает от полета авторской фантазии, когда мы вместе с Алисой следуем за белым кроликом, чтобы попасть в иное измерение, неподвластное законам логики и физики. Здесь гусеницы разговаривают, зайцы чинно пьют чай, а Чеширский Кот и вовсе растворяется в воздухе, загадочно улыбаясь на прощанье! Благодаря развитию современных технологий, появились новые издания интерактивной книги. Стоит навести на красочные иллюстрации камеру телефона, как на экране картинка оживает, превращаясь в захватывающий трехмерный мультфильм!

5 "Муфта, Полботинка и Моховая Борода", Эно Рауд Увлекательный цикл эстонского автора посвящен забавным накситраллям – крохотным человечкам. Мультфильм по мотивам серии вышел спорным, зато сами книги чаруют своей добротой. Рауду удалось создать шедевры, прививающие детям любовь к природе и животным без заунывного чтения поучительных лекций. Вашим малышам наверняка понравятся милые накситрали: один из них укутывается в муфточку по самые уши, второй щеголяет в половине ботинка, а у третьего растет борода из самого настоящего мха, усыпанного сочными ягодами.

6 "Домашний любимец", Джин Уиллис и Тони Росс В этой сказке все кувырком и не дети мечтают завести собаку, а милые щенки хотят завести себе человечков! Филя умоляет родителей подарить ему человека, но они категорически против. Ведь за людьми нужен глаз да глаз: с ними надо играть, с ними надо гулять. А вдруг нашкодит в доме? К тому же, люди – существа своенравные и выдрессировать их практически невозможно. Филя совсем было расстроился, но вдруг ему посчастливилось встретить озорного рыжеволосого мальчугана. Наш песик решил его приручить!

7 "Звездная ночь", Джимми Лиао Казалось бы, это обычная книга о самых обычных детях и нет в ней никаких ужасов – лишь реалии повседневной жизни большинства семей. Вот только после ее прочтения хочется обнять всех-всех детишек мира, заглянуть в их глаза и спросить: "Вам не одиноко?". В книги мало текста и вся атмосфера создается с помощью крупных (почти во всю страницу) иллюстраций, изображающих будни детей и их фантазии – волшебный мир,куда два одиноких ребенка сбегают, чтобы спрятаться от школьных хулиганов и постоянных ссор родителей. Если ваш малыш никак не заведет друзей и мало с вами общается, попробуйте прочесть ему сказку Джимми Лиао вслух. Быть может, ребенок поймет, что не одинок и сможет открыться своим маме и папе.

8 "Как Маша поссорилась с подушкой", Галина Лебедева Жила-была маленькая девочка по имени Маша. Очень вредная, надо сказать, девчушка. Как-то раз она умудрилась рассориться с собственной подушкой и прогнала ее восвояси. Да только оказалось, что без подушки-то спать не удобно, не мягко. Стала Машенька искать замену подушке: то прикорнет на шесте в курятнике, то залезет в собачью конурку. Да все не то и все не так! Вот бы поскорее вернулась подушка домой, чтобы девочка вновь смогла сладко спать.

9 "Мой четвероногий друг", Оксана Стази Данное творение Стази стало бестселлером и попало в списки самых любимых детских книг по результатам 2015 года. А кто составлял этот список? Занудные библиотекари, строгие родители да всякие там бюрократы из министерств? Как бы не так! Сами дети и были теми придирчивыми судьями, отбиравшими лучшие жемчужины из литературных произведений для малышей. И их мнение, согласитесь, дорогого стоит. Этот увлекательный сборник содержит в себе забавные сказки, призванные научить ребят жизни.

10 "Спокойной ночи, Карлхен!", Ротраут Сюзанне Бернер Вас ждет знакомство с еще одним непослушным малышом, который упрямится и не хочет ложиться спать. Изобритательный папа придумывает для Карлхена целую игру с путешествием на тапочковом поезде. Они исследуют разные города с забавными названиями, чтобы наконец прибыть к пункту конечного назначения – на станцию в Спибург! Эта замечательная сказка наверняка убедит любую егозу в том, что пора идти спать. Произведение входит в список книг, рекомендованных для чтения детям.