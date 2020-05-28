Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров

Новости культуры:Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило, что общий тираж романа украинской писательницы Марии Матиос достиг 200 тыс. экземпляров.

Общий тираж романа известной украинской писательницы Марии Матиос "Солодка Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров. На данный момент "Солодка Даруся" переведена на немецкий, английский, французский, итальянский, польский и другие языки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", осуществившее очередное издание "Солодкої Дарусі".

"Роман "Солодка Даруся" выдающейся украинской писательницы Марии Матиос, без преувеличения, одно из самых знаковых событий в украинской литературе времен Независимости. Французская критика (во Франции "Солодка Даруся" вышла в престижном издательстве "Галлимар") с восторгом отмечала: "Этот роман - настоящая жемчужина! Мария Матиос имеет невероятно мощный поэтический стиль. Она уверенно ткет историю - точно как в величественной античной трагедии", - сообщает "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Как отмечает на своей странице Матиос, "драма на три жизни "Солодка Даруся"- это десять изданий в львовской ПИРАМИДЕ, около 200 тысяч экземпляров общего тиража. Это переводы на восьми языках, три театральные инсценизации и неисчезающий интерес к книге и ее персонажам (без преувеличений) во всем мире".

Писательница поблагодарила первого издателя Василия Гутковского, художников Юрия Коха и Сергея Иванова, а также Ивана Малковича, Галину Букшу и всю "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ", которые "после эпоса "Буковой земли" положили на ладонь читателей уже "16-летнюю" мою "Солодку Дарусю" - фантастически стильную и невероятно деликатную!"

Роман Матиос повествует о горькой судьбе Даруси и ее родителей, искалеченных советским НКВД в довоенный и послевоенный период оккупации советскими войсками Западной Украины. События разворачиваются в глухой горной деревне Черемошное на Буковине.