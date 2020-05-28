Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
Денис Шмыгаль рассказал, что будет с коммунальными тарифами в Украине
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров

Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров
15:31 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: www.facebook.com

Новости культуры:Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" сообщило, что общий тираж романа украинской писательницы Марии Матиос достиг 200 тыс. экземпляров.

Общий тираж романа известной украинской писательницы Марии Матиос "Солодка Даруся" достиг 200 тыс. экземпляров. На данный момент "Солодка Даруся" переведена на немецкий, английский, французский, итальянский, польский и другие языки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", осуществившее очередное издание "Солодкої Дарусі".

"Роман "Солодка Даруся" выдающейся украинской писательницы Марии Матиос, без преувеличения, одно из самых знаковых событий в украинской литературе времен Независимости. Французская критика (во Франции "Солодка Даруся" вышла в престижном издательстве "Галлимар") с восторгом отмечала: "Этот роман - настоящая жемчужина! Мария Матиос имеет невероятно мощный поэтический стиль. Она уверенно ткет историю - точно как в величественной античной трагедии", - сообщает "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Лучшие новинки фестиваля "Книжный Арсенал-2020"
Лучшие новинки фестиваля "Книжный Арсенал-2020"Читать полностью

Как отмечает на своей странице Матиос, "драма на три жизни "Солодка Даруся"- это десять изданий в львовской ПИРАМИДЕ, около 200 тысяч экземпляров общего тиража. Это переводы на восьми языках, три театральные инсценизации и неисчезающий интерес к книге и ее персонажам (без преувеличений) во всем мире".

Писательница поблагодарила первого издателя Василия Гутковского, художников Юрия Коха и Сергея Иванова, а также Ивана Малковича, Галину Букшу и всю "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ", которые "после эпоса "Буковой земли" положили на ладонь читателей уже "16-летнюю" мою "Солодку Дарусю" - фантастически стильную и невероятно деликатную!"

Роман Матиос повествует о горькой судьбе Даруси и ее родителей, искалеченных советским НКВД в довоенный и послевоенный период оккупации советскими войсками Западной Украины. События разворачиваются в глухой горной деревне Черемошное на Буковине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Литература, Роман, Книга, Мария Матиос, Тираж, Издательство, Солодка Даруся, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
05 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
Из Украины в Польшу полетят еще 185 заробитчан
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода
В Украине резко испортится погода
Тираж &quot;Солодкой Даруси&quot; достиг 200 тысяч экземпляров
Тираж "Солодкой Даруси" достиг 200 тысяч экземпляров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь