Суперфиналисты "Х-фактора" заявили об участии в нацотборе на Евровидение-2018 (Видео)

Солист группы Yurcash (Юркеш) Юрко Юрченко сообщил, что подал заявку на Нацотбор "Евровидения-2018". 30 декабря на сцене грандиозного гала-концерта шоу "Х-фактора" 8 сезон группа представила и песню, с которой они намерены покорить вокальный конкурс. Композиция "Don't killing love" была тепло воспринята зрителями. Напомним, группу Yurcash (Юркеш) основал в 2004 году певец Юрий Нечистяк, более известный как Юрий Юрченко. Первое выступление Yurcash состоялось в рамках Всеукраинского отборочного конкурса для участия в "Евровидении-2005".