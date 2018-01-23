Украинская певица Яна Соломко презентовала восточный клип (Видео)

Новая работа вышла под родовой фамилией певицы - Соломон. Несмотря на то, что многие СМИ писали о том, что Яна переехала жить в Майами, певица ездила на другой континент снимать клип. Новая работа вышла под родовой фамилией – Соломон. "Мне всегда нравилась восточная музыка, в ней есть магия. Думаю это из-за того что она очень похожа на украинские народные песни или, может, у меня есть корни по отцовской линии. Однако я долгое время ничего не знала о своем отце и долгое время даже морально боролась с этой силой притяжения к Востоку", – признается Яна. По словам артистки, Соломон – настоящая фамилия ее дедушки Авраама. Во времена холокоста он был вынужден изменить свою судьбу и поменять фамилию на Соломко. Яна убеждена, что ее дедушка сделал это для своего рода, тем самым дав и ей шанс родиться. Сейчас девушка хочет продолжать свой творческий путь под родовой фамилий, и это будет дань уважения родному человеку, которого она искала десять лет. Новое видео Solomon "Мата Хари" получилось манящим и интригующим. "Я уверена, что абсолютно в каждой девушка внутри живет как хранительница очага, так и королева. И мы не должны бояться давать волю чувствам, чтобы держать баланс", – убеждена Яна.