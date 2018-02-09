Группа Друга Ріка презентовала клип на саундтрек к фильму "Легенда Карпат" (Видео)

Группа Друга Ріка сняла клип на песню "Доки я не пішов" с видеорядом из фильма "Легенда Карпат", в котором снимается их лидер Александр Харчишин. Украинская рок-группа "Друга ріка" выпустила видео на песню "Доки я не пішов", которая стала саундтреком к украинской ленте об Олексе Довбуше "Легенда Карпат". Съемки видео на трек проходили именно там, где снималась картина - в Покутско-Буковинских Карпатах. Режиссером клипа стал Сергей Скобун. "Доки я не пішов" - трек из нового альбома "Другої ріки" "Піраміда". По звучанию - один из самых эмоциональных фрагментов пластинки. "Для меня эта песня является призывом, чтобы воспринимать жизнь такой, какой она есть. Не бояться падать, плакать, смеяться. Чем ниже упадешь, тем выше потом сможешь прыгнуть. Главное находить в себе силы, чтобы сделать толчок от земли и двигаться дальше", - прокомментировал Валерий Харчишин.