Продюсер Нацотбора на Евровидение 2018 рассказал, чего ждет от финала

Как известно, в финал Нацотбора на Евровидение-2018, который состоится 24 февраля, будут выступать такие исполнители: MELOVIN, группа KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA и группа The Erised. Квинта рассказал, что доволен полуфиналами, которые состоялись накануне, передает 24 Канал.

"Я получил то, что хотел: я получил много эмоций от того, что участники отнеслись к этому отбору очень серьезно и профессионально, никто меня не подвел", – цитирует его сайт СТБ.

Квинта также считает, что для тех, кто не попал в финал, хорошая возможность поработать целый год и снова пробовать себя на конкурсе.

"Они уже были на этой сцене, для них это уже не будет так страшно", – говорит композитор.

Касательно конкурсантов, которые не прошли в финал, то Квинта заверил, что каждому предлагает пробовать свои силы снова.

"Для меня это уже бойцы, с которыми можно будет дальше делать что-то более грандиозное, и у них уже будет больше опыта и, естественно, будет такая же самоотдача", – сказал продюсер. На финале Нацотбора Квинта прогнозирует настоящую борьбу.