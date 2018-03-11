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5 треков, которые подарят вам весеннее настроение (Видео)
09:08 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Тебе уже давно надоел свой старый плейлист, а новых песен ты найти не можешь?

Мы собрали эксклюзивно для тебя топ-5 треков, которые помогут проснуться утром, вдохновят на путешествия в течение дня и настроят на романтику вечером. Ну что ж, готов слушать клевые и популярные треки от талантливых музыкантов из Украины и всего мира? 

КAZKA - Свята

La La Land - Another Day of Sun

 NK Настя Каменских - Дай мне

FMLYBND - Space & Time

Джамала - Крила

Включай громче и наслаждайся яркими и позитивными музыкальными волнами от топовой пятерки исполнителей.

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Все по теме:

Новости культуры, FMLYBND, KAZKA, La La Land, Джамала, Настя Каменских, НК.
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