https://telegraf.com.ua/files/2018/03/KAZKA-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3950755-5-trekov-kotoryie-podaryat-vam-vesennee-nastroenie-video.html
5 треков, которые подарят вам весеннее настроение (Видео)
Новости культуры: Тебе уже давно надоел свой старый плейлист, а новых песен ты найти не можешь?
Мы собрали эксклюзивно для тебя топ-5 треков, которые помогут проснуться утром, вдохновят на путешествия в течение дня и настроят на романтику вечером. Ну что ж, готов слушать клевые и популярные треки от талантливых музыкантов из Украины и всего мира?
КAZKA - Свята
La La Land - Another Day of Sun
NK Настя Каменских - Дай мне
FMLYBND - Space & Time
Джамала - Крила
Включай громче и наслаждайся яркими и позитивными музыкальными волнами от топовой пятерки исполнителей.
Telegraf.com.ua