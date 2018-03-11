5 треков, которые подарят вам весеннее настроение (Видео)

Мы собрали эксклюзивно для тебя топ-5 треков, которые помогут проснуться утром, вдохновят на путешествия в течение дня и настроят на романтику вечером. Ну что ж, готов слушать клевые и популярные треки от талантливых музыкантов из Украины и всего мира?

КAZKA - Свята

La La Land - Another Day of Sun

NK Настя Каменских - Дай мне

FMLYBND - Space & Time

Джамала - Крила

Включай громче и наслаждайся яркими и позитивными музыкальными волнами от топовой пятерки исполнителей.