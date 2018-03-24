Певец Kishe презентовал клип на песню "В лето!" (Видео)

Украинский исполнитель Андрей Кише, более известный как Kishe, представил новый зажигательный клип. Видео зажигательного трека Kishe опубликовал на YouTube-канале, где сторонники написали десятки восторженных комментариев. Клип "В лето!" получился не менее горячим, чем само название композиции. Солнечные пляжи, яхты и безумные вечеринки, в которых участвуют обнаженные девушки – таким изобразил теплое время года режиссер Александр Швец. Видео создавали под пристальным наблюдением самого певца. Не обошелся клип и без зажигательных танцев, которые так любит Kishe. Поэтому "мегалетний" трек не может оставить равнодушным, ведь с первых нот музыка заставляет подтанцовывать.