Рэпер Scarlxrd даст концерт в Киеве

Недавно стало известно, что 18 апреля в клубе Closer выступит один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane. Теперь выяснилось, что в Киев приедет музыкант поколения Z – британский рэпер Scarlxrd (Мариус Листроп). Рэпер выступит в клубе Atlas.

Отметим, что Scarlxrd относят к артистам "эпохи SoundCloud". Они работают над материалом быстро, радуют новыми песнями часто и достигают популярности за счет фан-базы, которая активно репостит их творчество в сети. Его главный хит Heart Attack собрал больше 23 млн просмотров на YouTube.

В 2017 году вышел первый альбом Scarlxrd CHAXSTHEXRY, а после него — ЕР CABIN FEVER.

В сентябре 2017-го рэпер опубликовал альбом "LXRDSZN", после которого промоутеры мировых фестивалей начали включать его в лайнапы. В этом году Scarlxrd выступит на десятке фестивалей мирового масштаба, среди которых Lollapalooza и Sziget Festival.