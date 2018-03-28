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Рэпер Scarlxrd даст концерт в Киеве

Scarlxrd
11:40 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости культуры: В этом году Scarlxrd выступит на многих фестивалей мирового масштаба, среди которых Lollapalooza и Sziget Festival.

Недавно стало известно, что 18 апреля в клубе Closer выступит один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane. Теперь выяснилось, что в Киев приедет музыкант поколения Z – британский рэпер Scarlxrd (Мариус Листроп). Рэпер выступит в клубе Atlas.

Отметим, что Scarlxrd относят к артистам "эпохи SoundCloud". Они работают над материалом быстро, радуют новыми песнями часто и достигают популярности за счет фан-базы, которая активно репостит их творчество в сети. Его главный хит Heart Attack собрал больше 23 млн просмотров на YouTube.

В 2017 году вышел первый альбом Scarlxrd CHAXSTHEXRY, а после него — ЕР CABIN FEVER.

В сентябре 2017-го рэпер опубликовал альбом "LXRDSZN", после которого промоутеры мировых фестивалей начали включать его в лайнапы. В этом году Scarlxrd выступит на десятке фестивалей мирового масштаба, среди которых Lollapalooza и Sziget Festival.

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Новости культуры, Scarlxrd, Видео, Киев, Концерт, Концерт в Киеве, Рэпер.
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