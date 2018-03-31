Лучшие музыкальные премьеры марта (Видео)

Музыкальное начало весны – нас очень радует и мы хотим с вами этим поделиться. Среди всего музыкального разнообразия мы выбрали 10 музыкальных премьер марта, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь!

Imagine Dragons – Next To Me

Премьера песни "Next To Me" от Imagine Dragons состоялась еще в феврале. Но мы не могли пропустить клип к этой композиции, который трудно даже назвать "клипом". Это полноценный мини-фильм почти, на секундочку, 12 минут!

Сюжет – довольно запутанный и без подсказок в нем не разберешься. Солист группы Дэн Рейнольдс в клипе убивает человека и получает наказание. Смысл видео заключается в том, что любой человек, независимо от того, что он сделал, заслуживает прощения в конце жизни.

Снимал эту историю известный режиссер Марк Пелингтон, а главную героиню сыграла жена вокалиста Дэна Рейнольдса – Айа Волкмен.

Дельфин – 520

Песня "520", наверное, наиболее политизированная в творчестве "Дельфина". Композиция вошла в альбом "442", премьера которого также состоялась в марте. Десятый альбом сам по себе политизирован, антивоенный, мощный и даже злой. Однако злость "Дельфину" подходит, даже больше чем лирика.

В клипе на песню "520" музыкант предстал в образе "вождя" (премьера состоялась как раз накануне президентских выборов в России, поэтому параллели провести не трудно). В течение всего клипа появляются кадры массовых протестов, даже есть и "уточка", которая стала символом российских митингов, инициированных Алексеем Навальным.

MØ – Nostalgia

Датская певица и продюсер MØ представила сингл "Nostalgia". Композиция войдет во второй студийный альбом артистки, выход которого состоится в этом году. Одновременно с премьерой песни состоялась премьера официального лирик-видео.

Если учитывать коммерческий успех первого альбома исполнительницы "No Mythologies to Follow" (2014), за вторым альбомом MØ нужно следить внимательно.

Years & Years – Sanctify

Композиция "Sanctify" войдет во второй альбом "Years & Years". Дата его выхода пока неизвестна, но, по слухам, релиз может состояться уже этим летом.

В клипе изобразили антиутопический мир, где власть захватили работы, а людей используют для развлечения. Судя по подписи "Часть первая", клип будет иметь продолжение.

Почему за "Years & Years" надо следить? Хотя бы потому, что их дебютный альбом в 2015 году сразу после выхода возглавил хит-парад Великобритании. В 2016 году группа записала песню "Meteorite" для фильма "Ребенок Бриджит Джонс".

Кровосток – ЧБ

Культовый московский проект "Кровосток" не так уж часто радует нас новинками, возможно, именно поэтому армия фанатов ждет каждый альбом с нетерпением. Альбом стал первым для группы после судебного разбирательства о запрете текстов песен. В 2015 году Кировский районный суд Ярославля признал тексты песен группы запрещенными для распространения на территории России. Позже прокуратура назвала тексты группы "угрозой для безопасности страны".

Многие слушатели утверждают, что альбом имеет политический подтекст. Но это уже – на ваше собственное усмотрение.

Внимание! В текстах присутствует ненормативная лексика.

Taylor Swift – Delicate

В новом клипе "Delicate" Тейлор Свифт играет суперзвезду, которая страдает от чрезмерного внимания окружающих и наконец получает необычный подарок – способность быть невидимой. Теперь она может делать все, что хочет: разорвать платье, ходить босиком, танцевать в метро, веселиться под дождем и корчить гримасы.

Более четырех миллионов пользователей YouTube посмотрели новинку от Свифт через сутки после публикации. Многие зрители отметили, что клип очень похож на рекламу аромата Kenzo 2016 года. В своем видео Тейлор Свифт повторяет не только идею рекламного ролика, но и копирует некоторые движения модели Маргарет Куелли.

Впоследствии представители бренда открыто обвинили Тейлор в плагиате. Один из пиар-менеджеров марки иронично обратился к певице: "Тэй, мы все понимаем. Первой во всем быть невозможно. Позвони нам, мы тебе поможем".

Мы оставим здесь видео и самой рекламы.

The Weeknd – My Dear Melancholy

С момента выхода успешного альбома "Starboy", который принес The Weeknd "Грэмми", прошло почти два года. И в марте, без лишних анонсов, The Weeknd выпустил новый EP "My Dear Melancholy".

В релиз вошло 6 новых песен. И мне кажется, что в этих композициях – именно тот The Weeknd, по которому скучали поклонники его старых записей.

The Neighbourhood – Scary Love

Гламурные хулиганы The Neighbourhood выпустили одноименный альбом. Это уже третья пластинка музыкантов. В этот же альбом попала композиция "Scary Love". Клип на эту песню наконец цветной, а не монохромный, как все предыдущие работы.

Клип снят в ретро-стилистике со ссылкой на "Хищника" и "Бегущего по лезвию". Главную роль сыграл режиссер и актер Томми Вайс – автор фильма "Комната", признанного худшей картиной всех времен и народов.

ONUKA – MOZAЇКА

Украинская группа ONUKA презентовала новый студийный альбом MOZAЇКА, сам альбом – это история о ряде впечатляющих совпадений, обстоятельств и символов. По словам фронтвумен проекта ONUKA, каждая из десяти песен нового диска представляет собой отдельный музыкальный обломок, но соединившись вместе, все композиции символически формируют единый задуманный сюжет.

Некоторые композиции ( "Xто", "STRUM") рассказывают о личных переживаниях Наты и воспоминаниях. Первый – личная история Наты, ее переживания, чувства и воспоминания. По-весеннему свежий танцевальный сингл "Xто" посвящен любимому человеку. Жизнеутверждающий STRUM (совместно с оркестром НАОНІ) – бабушке, еще одному важному человеку в жизни Наты. В альбоме также вновь возникает тема Чернобыля. Но если песня "1986" из мини-альбома VIDLIK была пронзительной и трагической, инструментальный номер ARKA звучит мягче.

Тина Кароль – "Інтонації Тіни Кароль"

Музыкальный фильм о Тине Кароль "Інтонації Тіни Кароль" заслуживает быть в этом списке. Лента состоит из двух частей: интервью артистки и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки.

В фильме Кароль поделилась до сих пор неизвестными подробностями своей личной жизни, рассказала, как противостояла трудностям и собственным комплексам, и советует, как не потерять себя и найти силы двигаться дальше. После этого фильма ваше представление о том, кто такая Тина Кароль, изменится навсегда. По крайней мере, именно так произошло со мной.

Когда смотришь этот фильм, кажется, что Кароль говорит только с тобой. В ее историях можно найти себя и силы, чтобы противостоять всему, что случается в этой жизни.

Отмечу, что новый альбом Тины Кароль "Інтонації", релиз которого состоялся в августе прошлого года, стал настоящей сенсацией – его высоко оценили как слушатели, так и музыкальные критики. Только через два месяца после релиза альбом получил статус мультиплатинового.