Эминем "расчленил" жертв в своем новом клипе (Видео)

Песня написана в жанре хип-хоп, а сюжет клипа основан на образах фильмов ужасов. В клипе Эминем выступает в роли безумного серийного убийцы с расстройством личности, который находится в доме в окружении трупов убитых им людей, но при этом ничего не помнит и отрицает свою причастность к кровавым преступлениям. Новый клип наполнен кровавыми сценами. Видеоработу снял Джеймс Ларез. За сутки видеоработа собрала более двух миллионов просмотров.