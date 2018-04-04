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Управление имуществом для Евровидения передали Госкомтелерадио

Евровидение
19:36 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Кабмин определил Госкомтелерадио органом, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом, приобретенным для проведения Евровидения-2017.

"Соответствующие изменения в постановление от 21 декабря 2016 г. № 966 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения в 2017 году в Украине песенного конкурса "Евровидение" приняло правительство", - уточнили в комитете.

По словам главы Госкомтелерадио Олега Наливайко, принятие изменений в постановление позволит и в дальнейшем эффективно использовать государственное имущество, приобретенное за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Обеспечение подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как известно, на подготовку и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" из государственного бюджета Украины было выделено 455,7 млн гривень. Из этой суммы 35,5 млн грн публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" израсходовало на приобретение оборудования, мебели, конструкций, спецодежды и т. п. (всего 5168 единиц необоротных активов).

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Все по теме:

Новости культуры, Госкомтелерадио, Евровидение 2018, Имущество, Олега Наливайко.
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