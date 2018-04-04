Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом

Бойзбэнд состоит из семи участников, а Face Yourself стал уже третьим по счету в списке японских альбомов группы.

В альбоме представлено 12 треков, включая японские варианты песен, ранее выпущенных на их первом альбоме Wings и EP Love Of Yourself.

На обложке альбома Face Yourself на белом фоне изображен женский силуэт в виде цветного дыма. За первый день в Youtube новый альбом уже прослушали больше миллиона раз.