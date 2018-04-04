https://telegraf.com.ua/files/2018/04/bts-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/3994618-face-yourself-koreyskaya-gruppa-bts-vyipustila-albom-kotoryiy-srazu-stal-hitom.html
Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом
Новости культуры: Популярная южнокорейская группа Bangtan Boys, которую также знают, как BTS, выпустила новый альбом, который сразу стал чрезвычайно популярным.
Бойзбэнд состоит из семи участников, а Face Yourself стал уже третьим по счету в списке японских альбомов группы.
В альбоме представлено 12 треков, включая японские варианты песен, ранее выпущенных на их первом альбоме Wings и EP Love Of Yourself.
На обложке альбома Face Yourself на белом фоне изображен женский силуэт в виде цветного дыма. За первый день в Youtube новый альбом уже прослушали больше миллиона раз.
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