Завтра в Киеве выступит легендарная немецкая метал-группа Helloween

Коллектив выступит в Украине в рамках мирового турне Pumpkins United. Культовые участники Helloween впервые за многие десятилетия соберутся вместе и выйдут на сцену одной командой. Только представьте: Энди Дерис и Михи Киске – на вокале, Кай Хансен, Михаэль Вайкат и Саша Герстнер – на гитарах, Маркус Гросскопф и Дани Льобле – в ритм-секции.

"Такое бывает только раз в жизни! Это будет концерт-сенсация!" – предсказывают фаны, которые съезжаются на шоу со всей Украины.

Специально для концерта-сенсации во Дворец спорта привезут 30 тонн техники. Стены этой площадки раньше не видели такого количества света и звука. На сцене построят подиум в виде пирамиды. Операторы будут снимать концерт и транслировать его на экраны. Во время шоу будут использоваться много специальных секретов, которые до концерта не разглашаются. На сложный монтаж по оптимистическим прогнозам закладывали сутки, но не исключено, что процесс может затянуться.

Также стали известны пункты бытового райдера музыкантов. Команда Helloween прибудет к нам в составе 18-ти человек. Ребята очень чувствительны к движению воздуха, поэтому за 10 минут до начала шоу они просят отключить кондиционеры. Музыкантам должны предоставить на концерт 25 средних полотенец. Но – внимание! – все должны быть темных и нейтральных цветов. Никаких полосок или веселых орнаментов!

Что касается еды, то в команде есть люди, которые не переносят грибы, а есть и вегетарианцы. Директор коллектива настаивает на том, чтобы блюда готовили в соответствии с этими предпочтениями. Но уточняет, что меню не должно ограничиваться салатом и картофелем фри! "Пожалуйста, не прячьте бекон в салаты, вегетарианцы найдут мясо", – предупреждает менеджер группы.

В гримерных музыкантов должны быть вода, кола, апельсиновый сок, чай и обезжиренное молоко. Не отказывают ребята себе и в сладостях: булочки с маслом, тортики, печенье идут на ура. Йогурты и шоколад тоже приветствуются. А вот на обед ждут салаты, гамбургеры, куриные крылышки или суп.

Еще один важный пункт: музыканты не едят из пластика! Все должно подаваться исключительно в фарфоре. Особые прихоти есть в сигаретах: должны быть Marlboro, обязательно красные. Из крепких напитков – две бутылки виски Jack Daniel's и бутылка джина Bombay Sapphire. Кроме этого еще две хорошего красного вина – Barolo или Amarone della Valpolicella – и лед. А вот после концерта музыканты просят ящик пива в бутылках немецкого производства, американского не должно быть даже близко.

Напомним, за свою 30-летнюю карьеру группа Helloween выпустила 15 студийных и 3 "живых" альбома, продала более 8 миллионов дисков, завоевала 14 золотых и 6 платиновых наград, выступала на различных фестивалях перед полумиллионной аудиторией фанов. Команда провела масштабные мировые туры вместе с Iron Maiden, Black Sabbath, Dio, Slayer и Ozzy Osbourne. Helloween играли на острове Борнео и даже на высоте 10600 футов, в самой столице мира – городе Ла-Пас в Боливии.