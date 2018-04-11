TARABAROVA представила зажигательный клип на песню "Маніфест" (Видео)

Украинская певица Светлана Тарабарова выпустила видео о светлой стороне музыки под названием "Маніфест". Более 40 танцоров, известные фристайлеры, акробаты и юные мастера по прыжкам на скакалке, рекордное количество света и исключительные спецэффекты, уникальные танцевальные постановки - все это ты увидишь в новом клипе TARABAROVA "Маніфест". По словам артистки, это ее самая масштабная видеоработа, к которой команда готовилась в течение двух месяцев. 30-часовые съемки пришлись в самый холодный день весны, когда температура была -10° С. Это было невероятно! Сложно ... Очень сложно. Но, просматривая идеальные кадры нового видео, понимаю - оно того стоит!, - комментирует артистка. "Маніфест" от TARABAROVA - это призыв миллионов людей верить в себя, не бояться менять свою жизнь, воплощая мечты, и быть обязательно счастливым. Включай громче и наслаждайся видеоновинкою от Светланы Тарабаровой!