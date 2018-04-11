Сальвадор Собрал споет в большом финале Евровидения 2018

Об этом объявил официальный вещатель Португалии RTP. "Каэтану Велозу - бразильский певец и сонграйтер (автор песен - ред.).

Музыкальная карьера 75-летнего исполнителя началась в 1965 году. Тогда он писал песни для группы Os Mutantes. Также Каэтану стал одним из основателей тропикалии - творческого направления, которое сформировалось в Бразилии в конце 1960-х годов", - говорится в сообщении.

Как известно, первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Большой финал, во время которого будет избран победитель, - 12 мая.