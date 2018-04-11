https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Salvador-Sobral-2017-billboard-1548-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4005814-salvador-sobral-spoet-v-bolshom-finale-evrovideniya-2018.html
Сальвадор Собрал споет в большом финале Евровидения 2018
22:51 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости культуры: Победитель прошлогоднего Евровидения Сальвадор Собрал выступит на сцене в финале нынешнего песенного конкурса. К нему присоединится Каэтану Велозу.
Об этом объявил официальный вещатель Португалии RTP. "Каэтану Велозу - бразильский певец и сонграйтер (автор песен - ред.).
Музыкальная карьера 75-летнего исполнителя началась в 1965 году. Тогда он писал песни для группы Os Mutantes. Также Каэтану стал одним из основателей тропикалии - творческого направления, которое сформировалось в Бразилии в конце 1960-х годов", - говорится в сообщении.
Как известно, первый полуфинал Евровидения-2018 состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Большой финал, во время которого будет избран победитель, - 12 мая.
Telegraf.com.ua