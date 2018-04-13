Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни. Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В середине 20 века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел. Отражением общественных настроений была музыка того периода — спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась идея оградить культуру белых от дикой культуры черных и создать добропорядочный образ респектабельного американца. Наряду с официальной музыкой, в Америке жила и совсем другая — громкая, ритмичная, полная жизни — ритм-энд-блюз.

Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость "прокрутить" в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать "белую" публику, придумал ему другое название — "рок-н-ролл". Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи. Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех. Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодежи. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания.

В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию "битломании". В 1964 году появились "Rolling Stones", отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звуком. В 1970-е годы родился психоделический рок, яркими представителями которого явились группы "Pink Floyd", "Deep Purple", "Led Zeppelin", "Black Sabbath". Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии рок-культуры.

Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока ("дрянной рок"). Упрощенная музыкальная схема вывела на первый план вокал и тексты. В них часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На волне панка взлетели группы "Sex Pistols", "The Clash", "Stooges", Игги Поп.

В 1980-х годах появился женский рок, а в практичные 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа "Nirvana". Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданные Александром Градским "Сокол", "Скифы", "Cкоморохи" и "Славяне". Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 1970-х, в их числе знаменитая "Машина времени".

Но распространение рок-н-ролла сдерживалось советской политикой культурной цензуры. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. "Оттепель" родила группы в стиле "нью-вэйв" — "Кино", "Алиса", "АукцЫон", "Оберманекен", "Странные игры" и другие. В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам "Наутилус Помпилиус", "Зоопарк" и "Бригада С".

Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья. Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от лёгкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринужденного и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями "рок" и "поп" не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.