13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла и самое время вспомнить его знаковые хиты.

Рок-н-ролл - это не просто стиль музыки - это стиль жизни. Родившись в США в 50-е годы, рок-н-ролл прошел долгий путь от развлекательного жанра до социально-культурного явления, разделившись на десятки музыкальных направлений. Время от времени кто-то в н-ный раз пытается доказать, что "рок-н-ролл уже мертв", но он по-прежнему "живее всех живых". 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла и самое время вспомнить его знаковые хиты. Кстати, создавать рейтинги - достаточно неблагодарное занятие, поскольку на вкус и цвет все фломастеры разные - и сломаные копья вокруг различных версий "Сотни лучших гитаристов" или "Самых барабанных ударников" это доказывают. Но, как не странно, все "десятки лучших рок-н-роллов" практически не отличаются - разве что парой-тройкой песен, в зависимости от предпочтений. В общем, начнем с самого начала, с той самой песни, из которой родились и рок-н-ролл, и этот праздник.