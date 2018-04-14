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Российского рэпера Мота не пустили на территорию Украины

Мот
11:45 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Рэпер выступал в оккупированном Крыму.

Госпогранслужба не пустила российского рэпера Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, на территорию Украины. Об этом на своей странице на Facebook заявил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Отмечается, что Мот не прошел контроль в аэропорту "Борисполь" из-за гастролей в оккупированном Крыму.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года", - заявил Слободян.

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Новости культуры, 3 года, МОТ, Музыкант, Олег Слободян, Российский рэпер, Рэпер, Територия Украины, Украина, Черный список.
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