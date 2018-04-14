Российского рэпера Мота не пустили на территорию Украины

Госпогранслужба не пустила российского рэпера Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, на территорию Украины. Об этом на своей странице на Facebook заявил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

Отмечается, что Мот не прошел контроль в аэропорту "Борисполь" из-за гастролей в оккупированном Крыму.

"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года", - заявил Слободян.