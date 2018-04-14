https://telegraf.com.ua/files/2018/04/e7fdc4540cd7-150x90.jpg Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4010081-rossiyskogo-repera-mota-ne-pustili-na-territoriyu-ukrainyi.html
Российского рэпера Мота не пустили на территорию Украины
Новости культуры: Рэпер выступал в оккупированном Крыму.
Госпогранслужба не пустила российского рэпера Матвея Мельникова, известного под псевдонимом Мот, на территорию Украины. Об этом на своей странице на Facebook заявил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.
Отмечается, что Мот не прошел контроль в аэропорту "Борисполь" из-за гастролей в оккупированном Крыму.
"Кто интересовался рэпером Мотом. В связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым сегодня, 13 апреля, в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили данного гражданина РФ через границу и запретила ему въезд в Украину сроком на 3 года", - заявил Слободян.
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