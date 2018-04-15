Настя Каменских выпустила первый украиноязычный трек "Тримай" (Видео)

Пока зажигательный трек NK "Дай мне" разрывает танцполы, певица порадовала новой композицией "Тримай", которая стала первой авторской украиноязычной песней в сольной карьере артистки. Нежная и трогательная песня "Тримай" пронизана трендовыми стилистическими нотками 80-90-х, эту модную мировую тенденцию Настя Каменских первой задает на украиноязычном музыкальном рынке. Отдельного внимания в композиции заслуживает кейтара, которая четко прослеживается в мелодии – ее оригинальное и неповторимое звучание как ничто лучше наполняет трек музыкальной аурой стильных 80-90-х. Композицию Настя Каменских написала еще будучи в дуэте "Потап и Настя", а Алексей Потапенко выступил соавтором и создал к ней часть с рэпом. Как отметила сама артистка, песню она написала уже давно, однако решила презентовать ее только сейчас: "Эта песня очень личная и интимная, и я долго не была готова выпустить ее. К тому же, я искала необычное звучание. Когда мое сердце поет и творит, я пишу тексты на украинском и английском языках. В случае с "Тримай" мне хотелось подчеркнуть ее слова оригинальной музыкой. Все удалось, и я очень рада, что давно написанная мною песня наконец-то увидела мир, и спасибо Потапу за крутой рэп – комментирует Настя. – Эта композиция написана под влиянием самых искренних и теплых чувств и вдохновит каждого ощутить то же самое. Любите и будьте любимы". NK неоднократно заявляла, что планирует выпускать песни на разных языках, так как является девушкой-космополитом: родилась в Украине, росла в Италии, длительное время жила и выступала в Америке, посетила практически весь мир с гастролями. Так, сольный арсенал Насти Каменских будет пополнятся новыми хитами. На каком же языке выйдет следующий сингл певицы?