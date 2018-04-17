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Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию

Кендрик Ламар
08:30 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: В номинации музыка Пулитцеровскую премию получил американский рэпер Кендрик Ламар.

Рэпер Кендрик Ламар за альбом "DAMN" получил Пулитцеровскую премию. Об этом сообщается в твиттере премии. По мнению жюри, данный альбом отражает сложность афро-американской жизни.

 

Они также отметили лирическое содержание музыки Ламара. И сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.

Впервые неклассическая или джазовая работа, выиграла данную награду. Ранее Кендрик Ламар стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards. Рэпер стал победителем в номинации "Лучший международный исполнитель".

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