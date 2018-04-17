Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию
Новости культуры: В номинации музыка Пулитцеровскую премию получил американский рэпер Кендрик Ламар.
Рэпер Кендрик Ламар за альбом "DAMN" получил Пулитцеровскую премию. Об этом сообщается в твиттере премии. По мнению жюри, данный альбом отражает сложность афро-американской жизни.
Congratulations to @kendricklamar, @dangerookipawaa and @Interscope! #Pulitzer pic.twitter.com/fFQBYnoW9F
— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) 16 апреля 2018 г.
Они также отметили лирическое содержание музыки Ламара. И сочетание хип-хопа, рэпа, джаза, соула, фанка, поэзии и африканских звуков в его песнях.
Впервые неклассическая или джазовая работа, выиграла данную награду. Ранее Кендрик Ламар стал лауреатом музыкальной премии Brit Awards. Рэпер стал победителем в номинации "Лучший международный исполнитель".